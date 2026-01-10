Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo về việc thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do liên quan đến vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Công an thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Ảnh minh họa

Theo đó, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ đường số 6, KCN Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Quá trình điều tra xác định, sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do công ty trên sản xuất và được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở phường Chợ Lớn, TPHCM) phân phối ra thị trường là hàng giả.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu thu hồi các lô sản phẩm liên quan gồm: lô số 0020424 (ngày sản xuất 16/4/2024), lô số 0030624 (ngày sản xuất 25/6/2024) và lô số 0040724 (ngày sản xuất 13/7/2024). Các sản phẩm thu hồi là hàng chưa sử dụng, còn nguyên niêm phong.

Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua hoặc đang sở hữu các lô kem chống nắng nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, gặp Đại úy Đỗ Lâm Tùng để làm việc và cung cấp sản phẩm.

Liên quan vụ việc, tháng 5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Đến ngày 5/11/2025, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, Phó Tổng Giám đốc công ty) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group – chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra cùng hành vi trên.

Công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai đã hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Từ tháng 1/2025, Đinh Văn Liên chỉ đạo sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng giả. Kết quả giám định cho thấy chỉ số SPF của sản phẩm chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số ghi trên bao bì.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Tuyến trực tiếp tham gia sản xuất số sản phẩm giả, trong khi Nguyễn Quốc Vũ thực hiện hành vi buôn bán ra thị trường. Hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.