Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 28/7 cho biết vừa ban hành quyết định thu hồi 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho các sản phẩm do 14 doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở đề nghị tự nguyện của các doanh nghiệp do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm nêu trên.

Công ty TNHH XNK TM Thanh Nam Anh là doanh nghiệp có số lượng phiếu công bố thu hồi nhiều nhất với 82 số tiếp nhận. Xếp sau là Công ty TNHH Noma Medical với 35 số, Công ty TNHH M.O.I Cosmetics với 40 số và Công ty Cổ phần XNK và bán lẻ Hồng Lâm với 38 số.

Đáng chú ý, trong danh mục của Công ty TNHH M.O.I Cosmetics (TPHCM) có nhiều sản phẩm thuộc các bộ sưu tập nhãn hàng son môi Love M.O.I Matte Lipstick Limited Edition gồm 6 sản phẩm Love M.O.I Matte Lipstick by Thùy Tiên, son Sparkling Matte Lipstick, cùng các dòng sữa rửa mặt, chì kẻ mày, nước hoa và mặt nạ...

Danh sách 40 sản phẩm của nhãn hàng M.O.I có số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm bị thu hồi đợt này theo hình thức tự nguyện. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Danh mục của Công ty CP XNK và bán lẻ Hồng Lâm có nhiều sản phẩm mang nhãn SHISEDO, bao gồm các dòng chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể và chăm sóc da như FINO Premium Touch Hair Mask, Urea Hand and Heel Cream, Machérie Fragrance Body Soap, Perfect Bubble for Body Sweet Floral...

Các doanh nghiệp còn lại có số lượng thu hồi thấp hơn, gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Châu Linh (26 số), Công ty TNHH Phát Anh Minh (29 số), Công ty TNHH American Beauty (21 số), Công ty TNHH Truyền thông và Marketing Trang Phạm (15 số), Công ty Cổ phần XNK & TM SUSU Việt Nam (14 số), Công ty TNHH thương mại sản xuất xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Hưng Long (6 số), Công ty Cổ phần XNK Natural Queen (3 số), Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu ANC Việt Nam (2 số), Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO (1 số) và Công ty TNHH TM Đầu tư CTC Group (1 số).

Danh mục sản phẩm bị thu hồi khá đa dạng, bao gồm son môi, kem chống nắng, mặt nạ, sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả, thuốc nhuộm tóc, kem dưỡng da, serum, nước hoa, chì kẻ mày, chì kẻ môi, kem đánh răng, sữa tắm và nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân khác.

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là số do cơ quan quản lý cấp khi tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm, xác nhận sản phẩm đã được doanh nghiệp khai báo để lưu hành trên thị trường. Số này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm bảo đảm an toàn, hiệu quả hay đáp ứng đầy đủ các quy định của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Quản lý Dược cho biết, việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận là bình thường, đúng quy định.

Việc một sản phẩm mỹ phẩm do một doanh nghiệp đăng ký công bố bị thu hồi số tiếp nhận không có nghĩa là sản phẩm đó không được lưu thông trên thị trường nữa, do có thể có nhiều doanh nghiệp cùng được chủ sở hữu ủy quyền phân phối, trừ trường hợp ủy quyền độc quyền.