Trong đó, dầu xả Nourishing hair care có số tiếp nhận Phiếu công bố: 336/25/CBMP-PT; còn dầu gội Nourishing hair care có số tiếp nhận Phiếu công bố: 337/25/CBMP-PT.

Các sản phẩm trên do hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến (Thanh Hóa) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty TNHH Quốc tế Chiko Việt Nam (Phú Thọ) sản xuất.

Lý do thu hồi được đưa ra là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm.

Hồi tháng 4, Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Thanh Hoá phối hợp lực lượng công an kiểm tra Hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến. Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện hộ này có hành vi kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt; đồng thời không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (PIF) khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Một tháng sau, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh này với tổng số tiền 75 triệu đồng. Tang vật vi phạm gồm 2.668 chai dầu gội Nourishing Hair Care và 3.312 chai dầu xả Nourishing Hair Care.

Cơ quan chức năng còn yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm vi phạm và buộc nộp lại số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên mạng xã hội, cặp dầu gội - xả Nourishing Hair Care Herba Luxe từng được quảng cáo có chiết xuất thảo dược tự nhiên, sản phẩm giúp làm sạch, giảm gãy rụng, nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh, kích thích tóc mọc dày và đều, giá bán khoảng gần 400.000 đồng/cặp.