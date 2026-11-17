Cục Quản lý Dược thu hồi 463 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm do Công ty TNHH Thương mại Logitem Việt Nam đứng tên, chủ yếu thuộc các dòng sữa rửa mặt, trang điểm và chăm sóc da của nhãn hiệu KATE, KANEBO.

Quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa công bố. Lý do được đưa ra là vì doanh nghiệp tự nguyện xin rút số tiếp nhận do thay đổi định hướng hoạt động và ngừng kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm.

Danh mục kèm theo quyết định gồm các sản phẩm thuộc nhãn hiệu KATE và KANEBO (Nhật Bản), chủ yếu là mỹ phẩm trang điểm như son môi, phấn mắt, mascara, bút kẻ mắt, sản phẩm tạo kiểu lông mày, cùng một số sản phẩm chăm sóc, làm sạch da.

Trong danh sách có các sản phẩm như bột rửa mặt làm sạch sâu Clarifying Powder Wash, sữa rửa mặt KANEBO Comfort Stretchy Wash II, hay tẩy da chết kèm chăm sóc da KANEBO Wrapping Body Polisher.

Sữa rửa mặt Comfort Stretchy Wash II bị thu hồi số công bố do Công ty TNHH Thương mại Logitem Việt Nam đứng tên tự nguyện xin rút. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Cục Quản lý Dược cho biết việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận là bình thường, đúng quy định.

Việc một sản phẩm mỹ phẩm do một doanh nghiệp đăng ký công bố bị thu hồi số tiếp nhận không có nghĩa là sản phẩm đó không được lưu thông trên thị trường nữa, do có thể có nhiều doanh nghiệp cùng được chủ sở hữu ủy quyền phân phối, trừ trường hợp ủy quyền độc quyền.