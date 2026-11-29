Cục Quản lý Dược vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy loạt 9 lô sữa tắm, sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem dưỡng vi phạm quy định.

Cụ thể, có 7 mỹ phẩm có lô bị thu hồi trong đợt này, trong đó có 1 sản phẩm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (TPHCM) sản xuất; số còn lại do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (Thái Nguyên) sản xuất.

Trước đó, Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 140 triệu đồng.

Danh mục các sản phẩm có lô bị thu hồi:

Sản phẩm Công ty sản xuất/phân phối Lý do thu hồi Wedding - Sữa tắm trân châu (Chai 1000 ml), số lô B0309C2608, NSX: 9/3/2026, HSD: 9/3/29, số tiếp nhận: 003463/22/CBMP-HCM Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (TPHCM) sản xuất và phân phối Mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố (sản phẩm có thêm thành phần PEG-3 Cocamide DEA, không có thành phần Cetyl Alcohol so với Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm); thông tin trên nhãn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm đó là thuốc (“Bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp hạn chế các hắc sắc tố melamin, cho làn da bật tone trắng hồng tự nhiên. Kích thích sản sinh các collagen cung cấp độ ẩm giúp làn da trở nên mềm mại, chống lão hóa. Phục hồi da cháy nắng, làm bật tone, trắng hồng đối với da bị đen sạm, da xỉn màu”). Kem Fanu Sport Massage body cream; Số lô: 01.2026 NSX: 30/01/2026; số công bố 01/26/CBMPTNg Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (Thái Nguyên) sản xuất; Công ty cổ phần tập đoàn dược mỹ phẩm HT Group (Hà Nội) phân phối Sản xuất mỹ phẩm khi không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN); không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm PL LUXURY (nhãn hàng PMD); Số lô: 01.2026 NSX: 02/01/2026, số công bố 78/25/CBMPTNg Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (Thái Nguyên) sản xuất; Công ty cổ phần tập đoàn dược mỹ phẩm HT Group (Hà Nội) phân phối Sản xuất mỹ phẩm khi không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN và không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Kem chống nắng trang điểm Hemia Make up Sun cream; Số lô: 01.2026 NSX: 15/01/2026; Số lô: 02.2026 NSX: 10/03/2026 và Số lô: 03.2026 NSX: 12/05/2026; số công bố 76/25/CBMPTNg Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (Thái Nguyên) sản xuất; Công ty TNHH Gemini Star (Hà Nội) phân phối Sản xuất mỹ phẩm khi không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN và không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Kem chống nắng UV Sunblock tone up (nhãn hàng X-M NATURE) Số lô: 01.2026 NSX: 16/04/2026; số công bố 05/26/CBMPTNg Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (Thái Nguyên) sản xuất; Công ty TNHH đầu tư và phát triển GNI Việt Nam (Hà Nội) phân phối Sản xuất mỹ phẩm khi không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN và không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sữa rửa mặt X-M Nature Green Tea Mousse Deep clean facial cleanser, Số lô: 01.2026 NSX: 29/04/2026, số công bố 04/26/CBMPTNg Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (Thái Nguyên) sản xuất; Công ty TNHH đầu tư và phát triển GNI Việt Nam (Hà Nội) phân phối Sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố; không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN và không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Kem Nhất lạc thông massage body cream (nhãn hàng Queen Natural), Số lô: 01.2025 NSX: 01/12/2025 43/25/CBMPTNg, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (Thái Nguyên) sản xuất; Công ty cổ phần quốc tế Queen Natural (Bắc Ninh) phân phối Sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố; không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN và không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 9 lô của 7 sản phẩm mỹ phẩm trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.