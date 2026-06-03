Theo thông báo từ Văn phòng An toàn và tiêu chuẩn sản phẩm Anh (OPSS), sản phẩm bị ảnh hưởng là đế ghế trẻ em trên ô tô Maxi-Cosi FamilyFix SlideTech Pro Base. Cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay lập tức nếu sản phẩm nằm trong diện thu hồi.

OPSS cho biết nguyên nhân thu hồi liên quan đến hệ thống đèn báo trạng thái lắp đặt. Trong một số trường hợp, đèn báo có thể hiển thị màu xanh lá cây - tín hiệu cho thấy ghế đã được khóa đúng vị trí - dù thực tế ghế chưa được gắn hoàn toàn vào đế.

Điều này có thể khiến người sử dụng tin rằng ghế đã được cố định an toàn và tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, ghế có nguy cơ bị xê dịch hoặc tách khỏi đế, làm tăng khả năng gây thương tích cho trẻ ngồi bên trong.

Thu hồi khẩn cấp ghế ô tô trẻ em vì nguy cơ bung khỏi đế, có thể gây chấn thương

Theo đánh giá của OPSS, sản phẩm không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Quy định An toàn Sản phẩm Chung năm 2005 tại Anh.

Đợt thu hồi áp dụng đối với các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc trong giai đoạn từ ngày 6/9/2025 đến ngày 24/3/2026.

Trong thông báo gửi khách hàng, Maxi-Cosi cho biết vấn đề được phát hiện trong quá trình thử nghiệm người dùng nhằm đánh giá khả năng sử dụng sản phẩm. Hãng xác định tồn tại một tình huống có thể dẫn đến việc người dùng lắp đặt ghế chưa hoàn toàn chính xác nhưng hệ thống chỉ báo trực quan vẫn phát tín hiệu xác nhận.

Theo nhà sản xuất, việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở tự nguyện nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn đối với trẻ em và duy trì chất lượng sản phẩm.

Maxi-Cosi khuyến cáo khách hàng kiểm tra mã sản phẩm và ngày sản xuất để xác định liệu thiết bị của mình có nằm trong diện bị ảnh hưởng hay không. Thông tin này được in trên nhãn màu trắng ở mặt dưới hoặc mặt sau của đế ghế.

Người dùng sở hữu sản phẩm thuộc diện thu hồi được yêu cầu ngừng sử dụng và liên hệ với Maxi-Cosi để được hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo.

Theo Dailymail

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