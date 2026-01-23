Theo dữ liệu mới công bố, gần một triệu ô tô đang lưu thông tại Mỹ hiện vẫn chưa được sửa chữa lỗi liên quan đến hệ thống chốt ghế an toàn cho trẻ em, dù các phương tiện này đã nằm trong diện triệu hồi của nhà sản xuất.

Lỗi được xác định thuộc về hệ thống LATCH (Lower Anchors and Tethers for Children), còn gọi là Isofix – hệ thống chốt dưới và dây neo dùng để cố định ghế trẻ em trên ô tô. Tại Mỹ, LATCH đã được bắt buộc trang bị trên các dòng xe mới kể từ tháng 9/2002.

Hệ thống này sử dụng các chốt kim loại gắn cố định vào kết cấu hàng ghế sau của xe nhằm giữ ghế trẻ em chắc chắn mà không cần dùng dây an toàn thông thường. Đây là bộ phận quan trọng giúp bảo vệ trẻ trong các tình huống phanh gấp hoặc tai nạn giao thông.

Gần 1 triệu xe chưa khắc phục lỗi chốt ghế trẻ em dù trong diện bị triệu hồi.

Theo thống kê của CARFAX - công ty chuyên thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu lịch sử phương tiện tại Mỹ, trong những năm gần đây, hàng trăm nghìn xe thuộc nhiều hãng và nhiều đời khác nhau đã bị triệu hồi do lỗi chốt ghế trẻ em. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn gần một triệu xe chưa được chủ phương tiện đưa đi sửa chữa theo khuyến cáo.

Nguyên nhân triệu hồi chủ yếu liên quan đến mối hàn kém chất lượng, chốt lắp sai vị trí hoặc lớp phủ bề mặt gây cản trở việc lắp ghế trẻ em đúng tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

CARFAX khuyến cáo người dùng cần nắm rõ vị trí các chốt dưới và chốt dây neo trên xe, đồng thời tham khảo kỹ hướng dẫn sử dụng xe và ghế trẻ em. “Việc lắp đặt đúng cách là yếu tố then chốt. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lắp ghế trẻ em sai vẫn ở mức cao, ngay cả khi xe đã được trang bị hệ thống LATCH”, CARFAX nhấn mạnh.

Trong số các bang của Mỹ, California là nơi có nhiều phương tiện chưa được sửa lỗi chốt ghế trẻ em nhất, với khoảng 132.000 xe. Các bang tiếp theo có số xe chưa khắc phục lỗi này gồm Texas: 89.900 xe; Florida: 60.700 xe; New York: 51.400 xe; Ohio: 42.300 xe; Pennsylvania: 40.900 xe; Georgia: 37.500 xe; North Carolina: 33.600 xe; Illinois: 30.200 xe; Virginia: 27.900 xe.

Ông Faisal Hasan, Phó Chủ tịch phụ trách dữ liệu của CARFAX cho biết các hệ thống LATCH được thiết kế để bảo vệ nhóm hành khách dễ bị tổn thương nhất. Do đó, phụ huynh nên chủ động kiểm tra tình trạng triệu hồi của xe và sớm đưa phương tiện đi sửa chữa.

Theo quy định tại Mỹ, việc khắc phục các lỗi liên quan đến hệ thống chốt ghế an toàn cho trẻ em trong diện triệu hồi sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí tại các đại lý hoặc cơ sở được nhà sản xuất ủy quyền.

Theo Motorbiscuit