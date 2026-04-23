Theo thông tin từ National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), một số xe Jeep Wrangler 2026 gặp lỗi mối hàn không đạt tiêu chuẩn tại điểm neo ghế trẻ em ở hàng ghế thứ hai, phía bên phải. Khi xảy ra va chạm, chi tiết này có thể không đảm bảo giữ chặt ghế trẻ em, làm tăng nguy cơ chấn thương.

Thông báo triệu hồi mang mã 26V224000 cũng cho biết các xe bị ảnh hưởng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn liên bang FMVSS số 225 về hệ thống neo giữ ghế trẻ em.

Rủi ro được đánh giá là đáng kể, bởi điểm neo (tether anchor) có vai trò hạn chế việc ghế trẻ em bị chúi về phía trước khi xe gặp va chạm. Nếu mối hàn bị lỗi, bộ phận này có thể bị bung hoặc mất tác dụng đúng thời điểm quan trọng nhất.

Về phương án khắc phục, Chrysler cho biết sẽ thay thế toàn bộ khung ghế hàng thứ hai bên phải cho các xe nằm trong diện ảnh hưởng. Việc sửa chữa được thực hiện miễn phí tại các đại lý chính hãng.

Dự kiến, thông báo sẽ được gửi tới chủ xe từ ngày 29/5/2026. Người dùng có thể chủ động kiểm tra xe của mình thông qua số VIN trên hệ thống của NHTSA hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng.

Giống như nhiều đợt triệu hồi liên quan đến an toàn khác, các chuyên gia khuyến cáo chủ xe nên nhanh chóng đưa xe đi kiểm tra, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Theo Motorbiscuit

