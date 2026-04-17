Tháng 4/2025, Casely đã thu hồi hơn 429.000 thiết bị sạc dự phòng không dây mang tên Power Pods dung lượng 5.000mAh sau 51 báo cáo về việc pin lithium-ion của hãng "quá nhiệt, phồng rộp hoặc bốc cháy", dẫn đến 6 trường hợp bỏng nhẹ.

Model sạc dự phòng Casely bị thu hồi khẩn cấp tại Mỹ. Ảnh: cpsc

Hôm 16/4, công ty và Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (USCPSC) tiếp tục phát đi thông báo thu hồi lần hai sau khi ghi nhận thêm 28 sự cố tương tự.

Đáng chú ý, các sự cố bao gồm một vụ nổ trên máy bay và cái chết của một phụ nữ 75 tuổi tại New Jersey.

Theo USCPSC, vào tháng 8/2024, nạn nhân đã bị bỏng độ hai và độ ba khi sạc điện thoại bằng thiết bị này trên đùi, sau đó tử vong do các biến chứng từ vết thương.

Vào tháng 2/2026, một vụ việc nghiêm trọng khác xảy ra khi một phụ nữ 47 tuổi sử dụng bộ sạc này trên một chuyến bay. Thiết bị đã bốc cháy và phát nổ, khiến nạn nhân bị bỏng độ một.

Những sự cố tương tự đã buộc các hãng hàng không phải áp dụng các quy định hạn chế khắt khe hơn đối với sạc dự phòng trên các chuyến bay.

Các mẫu sạc dự phòng bị thu hồi được dán nhãn Casely "Power Pod" có hỗ trợ MagSafe (chuẩn sạc từ tính của Apple).

Sản phẩm được bán qua trang web của Casely, Amazon và các nền tảng thương mại điện tử khác từ tháng 3/2022 đến tháng 9/2024 với mức giá từ 30 đến 70 USD.

Người dùng có thể nhận diện sản phẩm lỗi thông qua logo Casely khắc ở mặt trước và model E33A in ở mặt sau.

Cơ quan chức năng kêu gọi người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay lập tức các bộ sạc Power Pods thuộc diện thu hồi.

Casely đang cung cấp chương trình đổi trả miễn phí hoặc đền bù bằng điểm tín dụng mua hàng trị giá 60 USD.

Khách hàng có thể gửi yêu cầu bồi thường qua trang web của công ty kèm theo hình ảnh mã sản phẩm và một bức ảnh ghi rõ ngày tháng cùng dòng chữ "recalled" (đã thu hồi) viết bằng bút dạ không phai trên thiết bị.

Do nguy cơ cháy nổ, người dùng tuyệt đối không vứt bỏ sản phẩm vào thùng rác, thùng tái chế hoặc các hộp thu gom pin cũ tại các cửa hàng bán lẻ đồ điện tử.

Thay vào đó, thiết bị cần được xử lý tại các trung tâm thu gom chất thải nguy hại của địa phương có khả năng xử lý an toàn pin lithium-ion. Casely hiện đang chủ động liên hệ trực tiếp với tất cả khách hàng đã mua sản phẩm này.

(Theo The Verge)