Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc tất cả lô sản phẩm còn hạn sử dụng đối với các sản phẩm mỹ phẩm:

Nguồn: Cục Quản lý Dược

Các loại dầu gội đầu bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc là dầu gội đầu DERMEDIC CAPILARTE ANTI-DANDRUFF (thuộc nhãn hàng Dermedic - thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng Ba Lan).

Hai công ty bị rút số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm đối với sản phẩm này là Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu The Sunshine (TPHCM) và Công ty TNHH XNK và dịch vụ TTC - FRA (Nghệ An). Trong đó công ty The Sunshine bị rút 2 số cấp năm 2023 và 2025.

Sản phẩm còn lại bị thu hồi là dầu gội đầu GALENIA SKIN CARE Sebotic Anti-dandruf (thuộc nhãn GALENIA SKIN CARE của Ý), do Công ty cổ phần dược phẩm Sao Y (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Công ty này mới được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm trên hồi tháng 3.

Hai loại dầu gội đầu bị thu hồi trên toàn quốc do chứa chất chống nấm.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết động thái thu hồi sản phẩm này tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm.

Clotrimazole là chất chống nấm phổ rộng dùng trong thuốc điều trị. Theo kết luận tại kỳ họp ACC lần thứ 43 và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN (ACSB) lần thứ 43 đã bổ sung, cập nhật các chất gồm: Bifonazole, Clotrimazole, Thiabendazole, Tioconazole vào phụ lục II - danh mục các chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm (Annex II), thời hạn áp dụng kể từ ngày 29/4/2026.

Theo quy định về quản lý mỹ phẩm của ASEAN và Việt Nam, các hoạt chất này không được phép sử dụng trong mỹ phẩm do có tác dụng điều trị bệnh và phải được quản lý như thuốc.

Hồi đầu tháng 6, Sở Y tế TPHCM có thông báo về việc ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm chứa các chất trên.

Trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, 2 loại dầu gội đầu Dermedic Capilarte anti-dandruff và Galenia Skin care Sebotic Anti-dandruf được giới thiệu làm sạch tóc và da đầu, chống gàu, hạn chế tiết bã nhờn... Các sản phẩm có giá khá cao, khoảng 450.000 - 550.000 đồng cho chai 300ml và 125ml.

Người dân được khuyến cáo không buôn bán, sử dụng các sản phẩm trên đây. Theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược, 3 công ty phân phối phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm. Cục ấn định ngày gửi báo cáo muộn nhất về Cục là 19/7.

Các Sở Y tế phải gửi thông báo ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.