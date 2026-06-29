Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng ngày 29/6 ký quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa của nhãn hàng Hoa Xứ Lạng.

Trong đó, dầu gội bồ kết thảo dược có số tiếp nhận phiếu công bố 01/23/CBMP-LS còn sản phẩm dầu xả nha đam gừng dừa có số tiếp nhận phiếu công bố 02/2023/CBMP-LS.

Cả hai sản phẩm đều do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa (Lạng Sơn) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cặp sản phẩm dầu gội, dầu xả bị thu hồi trên toàn quốc.

Lý do thu hồi là cơ sở này không bảo đảm một trong các điều kiện theo quy định. Văn bản không nêu rõ điều kiện cụ thể không được đáp ứng là gì.

Trước đó, đầu tháng 6, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Đồng thời, các Sở phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Riêng Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn được yêu cầu giám sát Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa thực hiện thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm không đáp ứng quy định; hạn chót báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược là ngày 29/7.

Trên mạng xã hội, dầu gội thảo dược Hoa Xứ Lạng được báo giá bán 200.000 đồng/chai, 380.000 đồng/cặp. Sản phẩm được giới thiệu "có thành phần tự nhiên rất an toàn".