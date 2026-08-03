Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 3/8 cho biết vừa ban hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - Chai 330ml.

Sản phẩm do Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam (Hà Nội) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi là sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định. Đồng thời, mỹ phẩm lưu thông khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Toàn bộ các lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - Chai 330ml bị thu hồi trên toàn quốc. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu một lô Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - Chai 330ml tại BRG Mart (120 Hàng Trống, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng, phát hiện mẫu thử chứa chất bảo quản nhóm Isothiazolinon không có trong thành phần công thức trên nhãn sản phẩm.

Tại báo cáo giải trình, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cho biết lô sản phẩm nêu trên có chứa chất bảo quản Methylsothiazolinon và Methylchloroisothiazolinon do tồn dư trong nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, công ty không cung cấp được Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế tiếp nhận và các tài liệu chứng minh theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược.

Theo kết quả tra cứu của Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cũng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội giám sát Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - Chai 330ml; Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra công ty này vì có hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm chưa được phép lưu hành, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.