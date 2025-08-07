Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 7/8 thông báo thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (Hộp 250g), trên nhãn ghi thông tin: Số lô: DW010525, NSX: 9/5/2025; HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh (địa chỉ: 568 Nguyễn Trãi, TPHCM).

Lý do thu hồi được đưa ra là sản phẩm không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, nhà chức trách lấy mẫu tại shop Thanh Vân (số 695, Điện Biên Phủ, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy công thức sản phẩm ghi trên nhãn không có Methylparaben và Propylparaben nhưng khi kiểm nghiệm mẫu sản phẩm lại chứa các thành phần này.

Đặc biệt, xác minh thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại địa chỉ 568 Nguyễn Trãi (TPHCM) không tồn tại Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh.

Cũng tại shop Thanh Vân này, cơ quan chức năng lấy thêm mẫu sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g), trên nhãn ghi: Xuất xứ Thái Lan, NSX: 10/5/2023; HSD: 10/5/2026, không có số lô sản xuất và thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu kiểm tra ngoại quan và không đáp ứng quy định về ghi nhãn. Hơn nữa, kết quả tra cứu dữ liệu cho thấy chưa cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm có tên Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion.

Đây là lý do Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm này và đề nghị người dân không buôn bán, sử dụng sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g) nêu trên.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Sở Y tế TPHCM khẩn trương phối hợp kiểm tra shop Thanh Vân, Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm.

Cùng đó, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (Hộp 250g) và sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g), xử lý vi phạm theo quy định.