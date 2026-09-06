Trần Anh Tuấn, 24 tuổi, cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hưng Yên, vừa hoàn thành 6 năm học ngành bác sĩ Răng - Hàm - Mặt tại Trường Đại học Y Hà Nội với thành tích thủ khoa.

Ngay trước khi tốt nghiệp, nam sinh đã chuẩn bị cho một hành trình mới khi giành học bổng của Chính phủ Nhật Bản để theo học tiến sĩ tại Đại học Okayama.

Từ lời hứa với bà ngoại đến chiếc áo blouse trắng

Động lực để Tuấn chọn nghề y bắt nguồn từ những mất mát trong gia đình. Ông bà nội và ông ngoại của em đều qua đời từ sớm. Nhiều năm sau, bà ngoại cũng ra đi, khi lời hứa “khi nào học xong, cháu sẽ chữa bệnh cho bà” vẫn chưa kịp thành hiện thực.

Mỗi lần chứng kiến người thân gặp vấn đề về sức khỏe trong khi bản thân chưa đủ kiến thức để giúp đỡ, mong muốn trở thành bác sĩ trong Tuấn càng rõ ràng hơn.

Năm 2020, Tuấn đăng ký vào Trường Đại học Y Hà Nội, nhưng trượt ngành Y khoa và chỉ vừa đủ điểm đỗ ngành Răng - Hàm - Mặt. Thời gian đầu, Tuấn nhiều lần nghĩ tới việc thi lại. Tuy nhiên, được gia đình động viên, nam sinh quyết định tìm hiểu kỹ ngành học và ngày càng nhận ra Răng - Hàm - Mặt không phải lựa chọn "bất đắc dĩ".

Anh Tuấn đại diện các tân bác sĩ phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu bước vào giảng đường trường y, nam sinh không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp. Khối lượng kiến thức lớn đến mức trong buổi học đầu tiên, số trang sách phải tiếp cận đã bằng lượng kiến thức Tuấn từng học trong cả một năm ở cấp 3.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, nam sinh tự nhủ "một khi đã lựa chọn thì phải theo đuổi đến cùng". Vì thế, ngay từ năm nhất, mục tiêu của Tuấn khá đơn giản: Học thật tốt để trở thành một bác sĩ giỏi.

Để làm được điều đó, nam sinh duy trì cách học có tính kỷ luật cao. Trước mỗi buổi học, Tuấn xem thời khóa biểu, lập danh sách những nội dung cần học, tài liệu cần đọc và công việc phải hoàn thành, sau đó đánh dấu tiến độ.

Cách làm này được Tuấn duy trì đều đặn suốt 6 năm thay vì chờ đến trước kỳ thi mới bắt đầu ôn tập.

Tuấn bên gia đình trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Trong quá trình học, Tuấn nhận thấy ngành Răng - Hàm - Mặt không phải lĩnh vực chỉ cần giỏi lý thuyết.

Có năng khiếu hội họa, thường làm đồ handmade và thành thạo cả hai tay, Tuấn cho rằng đây là những lợi thế khi bước vào học lâm sàng. Trong lĩnh vực Răng - Hàm - Mặt, nhiều thao tác đòi hỏi độ chính xác rất cao, có khi đến từng milimet, thậm chí nhỏ hơn, nên bác sĩ không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải khéo léo và cẩn trọng.

Dù có lợi thế về đôi tay, nam sinh vẫn dành nhiều thời gian rèn luyện trên mô hình để nâng cao kỹ năng với mục tiêu cuối cùng là điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Từ phòng nghiên cứu đến giảng đường Nhật Bản

Song song với việc học chuyên môn, nam sinh bắt đầu tìm đến nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa. Tuấn từng đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên Răng - Hàm - Mặt, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn Viện Đào tạo Răng - Hàm - Mặt.

Ngoài ra, Tuấn có 3 bài báo quốc tế, 4 bài báo trong nước, từng tham gia báo cáo tại các hội nghị ở Ấn Độ, Singapore, Malaysia và đạt giải tại một số cuộc thi quốc tế.

Thay vì tập trung vào một hướng duy nhất, Tuấn chủ động nghiên cứu ở nhiều khía cạnh trong lĩnh vực Răng - Hàm - Mặt.

“Em nghĩ khi tìm hiểu nhiều lĩnh vực, mình sẽ có cái nhìn toàn diện hơn và từ đó hỗ trợ tốt hơn cho việc điều trị người bệnh. Sau này, khi học lên cao, em sẽ chọn một hướng chuyên sâu để tập trung nghiên cứu”, Tuấn chia sẻ.

Anh Tuấn là thủ khoa ngành Răng - Hàm - Mặt của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Các chuyến đi tới những hội nghị khoa học ở những quốc gia khác nhau cũng cho nam sinh cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, môi trường học thuật.

Đó cũng là một trong những lý do Tuấn quyết định theo đuổi con đường du học. Từ năm thứ 4 đại học, nam sinh đã xác định sẽ tìm kiếm cơ hội học tập ở nước ngoài và từng bước chuẩn bị hồ sơ.

Khó khăn lớn nhất, theo Tuấn, là xây dựng đề xuất nghiên cứu. Để đề tài vừa có tính mới, có ý nghĩa, vừa phù hợp với hướng nghiên cứu của giáo sư và điều kiện thực tế tại nơi học, Tuấn phải đọc nhiều công bố quốc tế của giáo sư dự kiến hướng dẫn, tìm ra khoảng trống nghiên cứu và từ đó xây dựng đề xuất.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Tuấn được Đại học Okayama tiếp nhận vào chương trình nghiên cứu sinh và nhận học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản.

“Nhật Bản là quốc gia có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và nổi tiếng với cách làm việc bài bản, chú trọng quy trình, điều khá tương đồng với tính cách của em”, Tuấn chia sẻ.

Tại đây, Tuấn sẽ theo học tiến sĩ về khoa học tái tạo, chuyên sâu vào implant và phục hình. Nam sinh kỳ vọng sau 4 năm học tập và nghiên cứu, ở tuổi 28, em có thể cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ và có thêm kiến thức, kỹ năng để đóng góp cho lĩnh vực Răng - Hàm - Mặt.

“Em mong tương lai mình có thể vừa điều trị tốt cho người bệnh, vừa chia sẻ được những điều đã học, qua đó góp một phần nhỏ cho cộng đồng y học nói chung và Răng - Hàm - Mặt nói riêng”, Tuấn chia sẻ.