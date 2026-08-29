Phạm Quang Minh (sinh năm 2002, quê Ninh Bình), sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt, vừa trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội với 27/30 điểm.

Nam sinh cho biết đã tự tính được điểm sau khi thi xong, nhưng việc trở thành thủ khoa của ngành là điều không ngờ tới.

Chọn ngành từ mong mỏi của ông ngoại

Những năm THPT, Minh là học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam cũ), từng giành giải học sinh giỏi quốc gia môn Hóa. Vì thế, bố mẹ thường định hướng Minh theo đuổi ngành y.

Không chỉ bố mẹ, ông ngoại cũng rất ủng hộ Minh đi theo ngành này. Nhiều lần đi khám răng tại phòng khám, ông thường về kể cho Minh nghe môi trường làm việc, tác phong và sự chỉn chu của các nhân viên y tế. Nhìn những bác sĩ tại đó, ông kỳ vọng sau này Minh cũng sẽ trở thành bác sĩ Răng - Hàm - Mặt.

Lời nói của ông khiến Minh bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về ngành và quyết định thi vào Trường Đại học Y Hà Nội.

“Khi vào trường, càng học, em càng nhận ra đây là lựa chọn đúng đắn”, Minh nhớ lại.

Phạm Quang Minh là thủ khoa bác sĩ nội trú ngành Răng - Hàm - Mặt của Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo Minh, Răng - Hàm - Mặt gồm hai lĩnh vực tương đối khác nhau. Nếu nha khoa tập trung nhiều vào các vấn đề liên quan đến răng và điều trị trong miệng, hàm mặt lại gắn chặt với môi trường bệnh viện, từ phẫu thuật hàm mặt như chấn thương, gãy xương, u nang cho đến điều trị các bệnh lý phức tạp như ung thư ở vùng hàm mặt…

Từ năm thứ 3, Minh bắt đầu được tiếp cận với môi trường lâm sàng. Càng tiếp xúc với bệnh nhân, Minh càng hiểu hơn về sự liên kết giữa kiến thức trên giảng đường và thực tế điều trị.

“Em thấy lĩnh vực hàm mặt có tính logic, khá phù hợp với mình. Ngay khi học lý thuyết, các kiến thức đã liên hệ với nhau, từ đó mình có thể tư duy trên từng ca bệnh”, Minh chia sẻ.

Một ca bệnh khiến Minh nhớ mãi xảy ra khi học năm 4, trong thời gian đi lâm sàng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Bệnh nhân bị áp xe vùng hàm mặt, sưng to, có nguy cơ chèn ép đường thở. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng có thể trở nên nguy hiểm.

Minh khi đó tham gia phụ mổ để dẫn lưu mủ. Lần đầu chứng kiến một ca bệnh như vậy, nam sinh có phần bối rối.

“Em cảm nhận rất rõ rằng những kiến thức mình học không chỉ nằm trên sách vở. Khi đứng trước một ca bệnh thực tế, bác sĩ phải nhanh chóng nhận diện vấn đề và đưa ra hướng xử lý”, Minh nhớ lại.

Dành 10 giờ mỗi ngày để chinh phục kỳ thi nội trú

Bước sang năm thứ 4, Minh bắt đầu nghiêm túc với quyết định ôn thi nội trú. Nam sinh cùng 3 người bạn khác lập một nhóm ôn thi. Với những môn cơ sở vốn được học từ năm nhất, nhiều nội dung gần như Minh phải học lại.

Nam sinh xác định không thể chỉ học thuộc mà phải hiểu bản chất, bởi kiến thức cơ sở có sự liên kết với chuyên ngành.

Giai đoạn ấy, mỗi ngày Minh dành khoảng 8-10 giờ cho việc học. Khi gặp vấn đề chưa hiểu, Minh tìm tài liệu, đọc kỹ cho đến khi có thể tự giải thích to thành tiếng.

Tuy nhiên, càng gần kỳ thi, áp lực càng lớn. Có những ngày, Minh ngồi trước sách vở nhưng không thể tiếp thu thêm.

“Trước đây, em cứ học theo dòng chảy, đến khi mệt thì nghỉ. Nhưng lúc ôn thi nội trú, có thời điểm dù rất muốn học, đầu em trống rỗng, kiến thức không thể vào nữa”, Minh kể.

Những lúc như vậy, Minh dừng lại, nghe nhạc hoặc suy nghĩ về mục tiêu đã đặt ra rồi mới quay lại bàn học.

Minh trong ngày tốt nghiệp đại học.

Áp lực lớn với Minh còn đến từ kỳ thi tốt nghiệp, đặc biệt là phần thi lâm sàng. Sinh viên phải thực hiện liên tục 10 trạm, mỗi trạm 10 phút, đánh giá nhiều kỹ năng thực hành trên mô hình mô phỏng, từ hàn răng, nhổ răng đến giao tiếp với bệnh nhân và thực hiện quy trình vô khuẩn. Các giảng viên sẽ đứng xung quanh quan sát.

Nếu không vượt qua kỳ thi này, sinh viên phải thi lại sau nhiều tháng và không thể tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú theo kế hoạch.

Vì vậy, ngay từ đầu năm 6, Minh cùng các bạn đã tự mua dụng cụ để luyện tập. Khoảng 10 tuần trước kỳ thi, nam sinh gần như kín lịch: buổi sáng ôn thi tốt nghiệp ở trường, thời gian còn lại chuẩn bị cho thi nội trú.

Với Minh, danh hiệu thủ khoa là niềm tự hào, nhưng không phải đích đến.

Kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay gồm 3 bài thi với 13 môn. Trong đó, bài thi cơ sở gồm 4 môn: Giải phẫu, sinh lý, hóa sinh và y sinh học di truyền. Bài thi chuyên ngành 1 gồm các môn liên quan đến nha khoa, bài thi chuyên ngành 2 gồm hai môn liên quan đến phẫu thuật.

Minh đánh giá phần cơ sở có mức độ vừa phải, nhưng phần chuyên ngành kiến thức khá rộng và khó. Dù vậy, Minh vẫn đạt 27/30 điểm và trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú ngành Răng - Hàm - Mặt năm nay.

Với Minh, danh hiệu thủ khoa là niềm tự hào, nhưng không phải đích đến.

“Em muốn tập trung vào việc học. Ba năm nội trú sẽ là khoảng thời gian rất quý để em được hòa mình vào môi trường bệnh viện, học tập dưới sự hướng dẫn của thầy cô và các anh chị đi trước”, Minh nói.