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Vozinha là thủ môn số một của đội tuyển Cabo Verde (thường gọi là Cape Verde). Tại World Cup 2026, anh gây ấn tượng mạnh khi thực hiện 7 pha cứu thua trong trận hòa 0-0 với Tây Ban Nha, góp công quan trọng giúp đại diện châu Phi tạo nên bất ngờ trước một trong những ứng viên vô địch. Thủ thành 40 tuổi sau đó tiếp tục tỏa sáng ở trận hòa Uruguay 2-2, trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất ở vòng bảng.

Theo FIFA, lượng người theo dõi Vozinha trên Instagram đã tăng từ khoảng 50.000 lên hơn 15 triệu chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy sức hút đặc biệt của anh đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.