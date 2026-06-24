1. Thủ môn 40 tuổi nào đang trở thành hiện tượng của World Cup 2026?
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Federico Valverde
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- Ryan Mendes0%
- Vozinha0%
- Kevin Pina0%Chính xác
Vozinha là thủ môn số một của đội tuyển Cabo Verde (thường gọi là Cape Verde). Tại World Cup 2026, anh gây ấn tượng mạnh khi thực hiện 7 pha cứu thua trong trận hòa 0-0 với Tây Ban Nha, góp công quan trọng giúp đại diện châu Phi tạo nên bất ngờ trước một trong những ứng viên vô địch. Thủ thành 40 tuổi sau đó tiếp tục tỏa sáng ở trận hòa Uruguay 2-2, trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất ở vòng bảng.
Theo FIFA, lượng người theo dõi Vozinha trên Instagram đã tăng từ khoảng 50.000 lên hơn 15 triệu chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy sức hút đặc biệt của anh đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
2. Vozinha có mặt trong top 10 cầu thủ già nhất World Cup 2026?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Theo danh sách do FIFA công bố, thủ môn Vozinha của Cabo Verde nằm trong nhóm 10 cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026. Đứng đầu danh sách là Craig Gordon (Scotland), sinh năm 1982 và sắp bước sang tuổi 44. Bên cạnh đó còn có nhiều tên tuổi quen thuộc như Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Luka Modrić, Edin Džeko và Manuel Neuer, cùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm khác như Fernando Muslera, Yuto Nagatomo và Hernán Galíndez.
3. Vì sao việc Capo Verde góp mặt tại World Cup 2026 được xem là một kỳ tích?
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Là quốc gia đông dân nhất châu Phi
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- Là đương kim vô địch World Cup0%
- Có dân số chỉ khoảng hơn nửa triệu người0%
- Chưa từng thi đấu quốc tế0%Chính xác
Cape Verde là một quần đảo nhỏ nằm giữa Đại Tây Dương, có dân số khoảng 600.000 người, tương đương dân số một quận của nhiều thành phố lớn trên thế giới.
Đây là một trong những quốc gia có quy mô dân số nhỏ nhất từng góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Việc đội tuyển nước này cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc bóng đá được xem là một kỳ tích.
4. Đội tuyển Cape Verde được biết đến với biệt danh nào?
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Những chú đại bàng xanh
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- Những con cá mập xanh0%
- Những chú sư tử biển0%
- Những chiến binh đại dương0%Chính xác
Đội tuyển Cape Verde có biệt danh "Tubarões Azuis" (Blue Sharks), nghĩa là "Những con cá mập xanh". Biệt danh này gắn với vị trí quốc đảo giữa Đại Tây Dương và truyền thống biển của đất nước.
5. Điểm đặc biệt nào dưới đây phản ánh lịch sử của Cape Verde?
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Hầu hết người dân sống bằng nghề săn cá voi
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- Nhiều tuyển thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng chọn khoác áo đội tuyển Cape Verde0%
- Quốc gia này không có người di cư ra nước ngoài0%
- Toàn bộ cầu thủ đội tuyển đều sinh tại thủ đô Praia0%Chính xác
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, điểm đặc biệt của đội tuyển Cape Verde là sự kết hợp giữa các cầu thủ trưởng thành trong nước và những tài năng sinh ra ở nước ngoài, nhưng vẫn mang trong mình dòng máu Cape Verde.
Những gương mặt tiêu biểu gồm Roberto Lopes, sinh tại Ireland; Logan Costa, sinh tại Pháp và hiện thi đấu cho Villarreal CF; và nhiều cầu thủ khác đến từ các cộng đồng Cape Verde tại Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan và Mỹ. Đây là minh chứng cho mối liên kết đặc biệt giữa đất nước này và cộng đồng kiều dân rộng lớn hơn nhiều lần dân số trong nước.
6. Chi tiết nào trong câu chuyện của gia đình Vozinha khiến nhiều người xúc động?
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Cha anh từng vô địch World Cup
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- Anh có ba người em cùng thi đấu chuyên nghiệp0%
- Mẹ anh lần đầu tiên rời Cape Verde để sang Mỹ cổ vũ con trai0%
- Cả gia đình chuyển tới Uruguay sinh sống0%Chính xác
Bà Ana Candida Evora, mẹ của Vozinha, chia sẻ rằng bà chưa từng có hộ chiếu trước chuyến đi này. Việc đặt chân tới Mỹ để cổ vũ con trai tại World Cup 2026 cũng là lần đầu tiên bà rời khỏi Capo Verde.
Cuộc đoàn tụ của hai mẹ con tại giải đấu lớn nhất hành tinh đã trở thành một khoảnh khắc giàu cảm xúc, được FIFA ghi nhận và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ.
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- Là đương kim vô địch World Cup
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- Ryan Mendes