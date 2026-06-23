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Matt Freese, 28 tuổi, thủ môn của tuyển Mỹ tại World Cup 2026, là cầu thủ đầu tiên tốt nghiệp Đại học Harvard góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Gia đình Matt Freese có truyền thống học thuật. Ông bà nội anh là nhà khoa học gốc Đức, di cư đến Mỹ làm việc cho Viện Y tế Quốc gia. Cha và hai anh trai của Matt Freese cũng tốt nghiệp Đại học Harvard. Mẹ anh cũng từng tốt nghiệp Đại học Boston và Đại học Tufts, đồng thời là người sáng lập một công ty quản lý y tế.