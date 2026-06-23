1. Cầu thủ duy nhất tại World Cup 2026 tốt nghiệp Đại học Harvard là ai?
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Jude Bellingham
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Matt Freese, 28 tuổi, thủ môn của tuyển Mỹ tại World Cup 2026, là cầu thủ đầu tiên tốt nghiệp Đại học Harvard góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Gia đình Matt Freese có truyền thống học thuật. Ông bà nội anh là nhà khoa học gốc Đức, di cư đến Mỹ làm việc cho Viện Y tế Quốc gia. Cha và hai anh trai của Matt Freese cũng tốt nghiệp Đại học Harvard. Mẹ anh cũng từng tốt nghiệp Đại học Boston và Đại học Tufts, đồng thời là người sáng lập một công ty quản lý y tế.
2. Ngoài Harvard, cha của anh từng tốt nghiệp trường danh tiếng nào?
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Stanford
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Cha của Matt Freese - ông Andrew Freese, là bác sĩ phẫu thuật thần kinh sở hữu hai bằng từ Đại học Harvard danh tiếng và bằng tiến sĩ của MIT.
Ông nổi tiếng với việc thực hiện thành công ca thử nghiệm liệu pháp gen điều trị bệnh thần kinh đầu tiên trên người vào năm 2001.
3. Cầu thủ này từng bỏ qua cơ hội gia nhập câu lạc bộ nổi tiếng nào?
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Barcelona
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Năm 2017, Matt Freese từng nhận được cơ hội gia nhập Manchester United. Tuy nhiên, anh đã từ chối cơ hội đó để theo học tại Đại học Harvard theo nguyện vọng gia đình. Sau khoảng hơn 1 năm tại Harvard, anh quyết định theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.
4. Matt Freese lấy bằng cử nhân ngành gì tại Đại học Harvard?
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Luật
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Theo NBC News, Matt Freese có bằng cử nhân Kinh tế tại Đại học Harvard vào năm 2022. Trước đó, anh cũng từng đạt National Merit Scholar (học bổng quốc gia) danh dự và giành huy chương vàng kỳ thi tiếng Tây Ban Nha quốc gia.
Trong quá trình học tại Đại học Harvard, Matt Freese từng thực hiện một dự án nghiên cứu về các loạt sút luân lưu. Kiến thức này đã được anh áp dụng tại giải Gold Cup 2025 khi cản phá thành công 3/6 quả phạt đền của Costa Rica ở trận tứ kết.
Song song sự nghiệp cầu thủ, anh tranh thủ học các khóa thuộc chương trình MBA Wharton ở Đại học Pennsylvania, chuyên về kinh doanh thể thao.
5. Cầu thủ nào tại World Cup nói được 9 thứ tiếng?
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Manuel Akanji
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Romelu Lukaku, tiền đạo tuyển Bỉ có niềm yêu thích đặc biệt với ngoại ngữ từ khi còn nhỏ. Nhờ năng khiếu học tập, anh có thể giao tiếp bằng 9 ngôn ngữ khác nhau. Ngoài tiếng Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Hà Lan và tiếng Flemish, Lukaku còn sử dụng thành thạo tiếng Lingala - ngôn ngữ phổ biến tại Cộng hòa Dân chủ Congo, quê hương của cha mẹ anh.
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