"Sau trận thắng Malaysia, U22 Việt Nam tập trung trở lại và đang rất nỗ lực tập luyện cũng như là theo giáo án của BHL, chuẩn bị tốt cho trận bán kết gặp U22 Philippines", thủ thành Trung Kiên cho biết.

U22 Việt Nam khởi đầu không thực sự tốt ở trận thắng U22 Lào 2-1, nhưng sau đó có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Malaysia, giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Theo thủ thành CLB HAGL, sự quyết tâm, đoàn kết tạo nên sức mạnh cho đội bóng.

Thủ thành Trung Kiên. Ảnh: S.N

"Sự đoàn kết của đội bóng là động lực, giúp chúng tôi tiếp tục thể hiện tốt ở trận đấu tới. Sau mỗi trận đấu chúng tôi có những cái ưu điểm cũng như hạn chế. Tôi và các đồng đội cùng HLV Kim Sang Sik có buổi họp để giải quyết vấn đề này", Trung Kiên cho biết.

Đánh giá về đối thủ U22 Philippines ở bán kết, thủ thành có chiều cao tốt nhất U22 Việt Nam khẳng định U22 Việt Nam phải thi đấu với 200% sức lực mới giành chiến thắng.

"Tôi nghĩ Philippines là một đội bóng mạnh. Họ thắng Indonesia ở vòng bảng nên U22 Việt Nam phải có sự tập trung", Trung Kiên nhắc nhở các đồng đội trước trận bán kết SEA Games 33.

Trận bán kết U22 Việt Nam vs U22 Philippines diễn ra vào lúc 15h30 ngày 15/12 trên SVĐ Rajamangala tại Bangkok, Thái Lan.

