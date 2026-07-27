Trên trang cá nhân, thủ môn Nguyễn Đình Triệu thông báo về việc mình chia tay CLB Hải Phòng, anh viết: "Thật khó để biết phải bắt đầu như thế nào. Năm năm - một khoảng thời gian không quá dài nhưng lại chứa đựng thật nhiều kỷ niệm. Ngày hôm nay ngồi viết những dòng này trong đầu tôi vẫn đang nhớ về những tiếng hô vang “Hải Phòng - Hải Phòng “ , “Đình Triệu - Đình Triệu”.

Đình Triệu rời Hải Phòng sau 5 năm gắn bó. Ảnh: S.N

Một cảm xúc thật khó tả. Hải Phòng là nơi cho tôi được nếm trải giấc mơ V-League còn dang dở khi chỉ là một cậu bé rời quê hương đi theo tiếng gọi của bóng đá. Hải Phòng là nơi chắp cánh cho ước mơ được cống hiến cho tuyển Việt Nam trở thành hiện thực. Hải Phòng cũng là nơi mà bước chân ra đường đến từng góc nhỏ có thật nhiều người hâm mộ từ cụ già đến em trẻ nhận ra và dành những lời chúc tốt đẹp, những nụ cười, cái ôm ấm áp cho tôi cùng gia đình...".

Đình Triệu cho biết 5 năm trôi qua thật nhanh, và anh xin được rời Hải Phòng để tiếp tục trên hành trình bóng đá của mình.

Ngoài những lời cảm ơn, thủ thành số 1 tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024 chúc cho CLB Hải Phòng ngày càng phát triển, thành công hơn nữa. Chúc mọi người luôn giữ được ngọn lửa cháy bỏng trong tim với Hải Phòng.

Sau khi chia tay Hải Phòng, có tin đồn Đình Triệu sẽ gia nhập PVF-CAND FC.