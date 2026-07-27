Tuyển Việt Nam từ bỏ miếng đáng sở trường?

Từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik thường được biết đến với sơ đồ 3-4-3 cùng lối chơi khai thác rất mạnh ở hai biên. Những cầu thủ chạy cánh liên tục dâng cao, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương trước khi đưa bóng vào vòng cấm cho các tiền đạo băng cắt hoặc tuyến hai dứt điểm.

Bài tấn công đó đã xuất hiện trong nhiều trận đấu từ ASEAN Cup 2024 tới lúc này. Nhưng cho tới chiến thắng trước Myanmar (giao hữu) và trận ra quân gặp Timor Leste có vẻ như mọi thứ đã khác.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 bằng diện mạo mới

Bảy bàn thắng là bảy cách tiếp cận khung thành khác nhau, nhưng điểm chung là phần lớn những tình huống quyết định đều được hoàn tất ở khu vực trung lộ thay vì chờ vào những pha leo biên của 2 cầu thủ chạy cánh như trước đây.

Những pha phối hợp để đưa bóng áp sát khung thành chủ yếu là các miếng đánh vỗ mặt hoặc xâm nhập khoảng trống giữa hai trung vệ Timor Leste xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Đó có thể xem là thay đổi đáng chú ý nhất sau hơn một tháng chuẩn bị của HLV Kim Sang Sik cho ASEAN Cup 2026.

Hay chỉ là một phương án mới?

Dĩ nhiên, Timor Leste không phải thước đo hoàn hảo. Đội bóng này chưa đủ mạnh để tạo ra những thử thách lớn về chiến thuật. Nhưng điều đáng mừng là tuyển Việt Nam không lựa chọn cách thắng dễ nhất, mà cho thấy thêm một phương án tiếp cận mới.

ASEAN Cup là giải đấu mà các đối thủ đều có nhiều thời gian nghiên cứu lẫn nhau. Malaysia, Indonesia hay Thái Lan chắc chắn không còn lạ gì những miếng đánh biên vốn là "đặc sản" của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Nếu chỉ phụ thuộc vào những quả tạt hay các pha chồng biên, khả năng bị bắt bài là rất lớn.

Đây mới là điều đáng chờ đợi nhất của đoàn quân HLV Kim Sang Sik ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hữu Hà

Có lẽ vì thế, việc tuyển Việt Nam chủ động khai thác nhiều hơn khu vực trung lộ không đơn thuần là sự thay đổi trong một trận đấu, mà có thể là bước chuẩn bị cho những đối thủ khó hơn phía trước.

Khi Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên, rồi Đình Bắc và các vệ tinh liên tục hoán đổi vị trí, hàng phòng ngự đối phương sẽ khó phán đoán hơn rất nhiều so với việc chỉ tập trung khóa hai cánh.

Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định tuyển Việt Nam đã lột xác sau một chiến thắng trước Timor Leste. Nhưng nếu những pha phối hợp trung lộ tiếp tục được duy trì trước các đối thủ mạnh hơn, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể sở hữu thêm một "vũ khí" quan trọng bên cạnh những miếng đánh biên, tình huống cố định vốn đã trở thành thương hiệu.

Và đó mới là điều đáng để chờ đợi sau chiến thắng 7-0. Bởi ở một giải đấu ngắn như ASEAN Cup, đội vô địch thường không phải chơi đẹp nhất, mà là sở hữu nhiều phương án tấn công đa dạng hơn.

Với những gì đã cho thấy, cơ hội để tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup là vô cùng sáng sủa.

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