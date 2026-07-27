Đình Bắc có thể đã dự bị trong trận tuyển Việt Nam gặp Timor ngày ra quân ASEAN Cup 2026 nếu như Tài Lộc không chấn thương. Trong hai trận giao hữu gần nhất mang tính tổng duyệt trước khi bước vào giải đấu, HLV Kim Sang Sik luôn sử dụng cùng lúc bộ ba cầu thủ nhập tịch là Tài Lộc, Hoàng Hên và Xuân Son trong đội hình đá chính.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng ba cầu thủ này là lựa chọn tối ưu ở đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Thậm chí ba chân sút nhập tịch còn được kỳ vọng làm tốt hơn, phát huy được hết sức mạnh khi thi đấu ở ASEAN Cup.

Tuy nhiên, việc Tài Lộc chấn thương và người đá chính thay là Đình Bắc có thể khiến HLV Kim Sang Sik phải thay đổi lại suy nghĩ, từ đó có những điều chỉnh về phương án nhân sự, lối chơi cho tuyển Việt Nam. Màn thể hiện điểm 10 của Đình Bắc chính là điểm nhấn lớn nhất trong trận mở màn thắng 7 sao trước Timor Leste của nhà ĐKVĐ.

Đình Bắc thi đấu xuất sắc nhất ở trận tuyển Việt Nam thắng Timor Leste 7-0. Ảnh: VFF

Ngoài 3 bàn thắng, 1 kiến tạo, Đình Bắc hoạt động rất rộng, liên tục "làm khổ" hàng phòng ngự Timor Leste với những cú dốc bóng tốc độ, xử lý kỹ thuật gần như không có sai số. Đình Bắc được chuyên trang Sofascore chấm điểm 10 - điểm số cao nhất không chỉ ở trận thắng Timor Leste, mà cả ở lượt trận đầu tiên tại hai bảng A và B.

Có Đình Bắc, lối chơi của tuyển Việt Nam rõ ràng khó lường hơn, khó bắt bài hơn nhiều. Ở ASEAN Cup 2024, các đối thủ của đội bóng áo đỏ chủ yếu tập trung kèm chặt Xuân Son nhưng đều bất lực. Đó cũng là giải đấu mà tiền đạo sinh năm 1997 tỏa sáng rực rỡ trước khi không may gặp chấn thương gãy chân ở trận chung kết lượt về với Thái Lan.

Ở ASEAN Cup năm nay, Xuân Son trở lại và vẫn ghi bàn (đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste), nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam không còn xoay quanh chân sút CLB Thép Xanh Nam Định.

Xuân Son được chia lửa trên hàng công. Ảnh: Phan Ích

Trên thực tế, Xuân Son chưa đạt được phong độ tốt nhất như kỳ ASEAN Cup trước, bên cạnh đó là sự chia lửa của Hàng Hên và đặc biệt là Đình Bắc. Nói cách khác, tuyển Việt Nam không còn phụ thuộc vào Xuân Son, mà giờ trở nên đáng sợ hơn với sự nguy hiểm của Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 Nguyễn Đình Bắc.

Dĩ nhiên, việc gặp đối thủ dễ như Timor Leste chưa đủ để đánh giá về phong độ của Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc. Tất cả vẫn cần thêm những bài kiểm tra có độ khó cao hơn ở phía trước, trong đó Indonesia chính là thử thách lớn nhất tại vòng bảng.

HLV Kim Sang Sik vẫn cần tất cả những cầu thủ mà ông có trong tay, bởi mỗi người có một nhiệm vụ, điểm mạnh riêng. Sự tổng hợp sức mạnh của 11 cầu thủ trên sân cùng tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, sẽ giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch.

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