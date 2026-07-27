Link xem trực tiếp bóng đá Indonesia vs Campuchia, 20h30 ngày 27/7VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Indonesia vs Campuchia, trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026, lúc 20h20 ngày 27/7.
Đội hình dự kiến
Indonesia: Nadeo; Sandy Walsh, Jordi Amat, Dony Tri, Hubner; Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner; Marselino, Ragnar Oratmangoen, Baker.
Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal, Sokha; Yudai Ogawa, Iago Bento, Mirzaev; Chanthea, Coulibaly, Sa Ty.
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