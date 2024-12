Theo đó, trong tháng 11/2024, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, giảm về số vụ (giảm 19,01%) nhưng tăng về trị giá hàng hóa (tăng 140,3%) so với cùng kỳ năm 2023; gia tăng các vụ việc vi phạm hành chính.

Số thu ngân sách Nhà nước từ xử lý vi phạm tăng 1.084 vụ (tăng 242% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, số vụ vi phạm tại tuyến đường biển tăng cao, chiếm 55,1% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý, tăng 705,26% so với cùng kỳ năm 2023. Số vụ vi phạm tại tuyến đường bộ giảm 70,02%; tại tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và bưu điện cũng giảm 37,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Các vụ việc có dấu hiệu hình sự giảm, số vụ chuyển khởi tố giảm 53 vụ, giảm 76,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, tại địa bàn ngoài cửa khẩu trong các khu công nghiệp nổi lên tình trạng sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan để trốn thuế.

Số vụ vi phạm giảm nhưng thu ngân sách từ xử lý vi phạm tăng. Ảnh: Tổng cục Hải Quan

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép mặt hàng pháo nổ, đường kính trắng vẫn tiếp diễn tại địa bàn các tỉnh miền Trung và tuyến biên giới Việt - Lào. Tại các khu vực giáp biên giới Việt - Trung, Việt Nam - Campuchia, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, bách hoá tiêu dùng, thuốc lá điếu, lá thuốc lá. Tình hình vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ, vàng qua biên giới có dấu hiệu gia tăng ở tuyến biên giới Tây Nam (địa bàn các cửa khẩu tỉnh An Giang).

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 11/2024, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.666 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.987 tỷ đồng. Chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 16 vụ. Số tiền thu nộp NSNN 155,9 tỷ đồng.

Luỹ kế 11 tháng năm 2024, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 16.390 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 29.273 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 24 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 157 vụ. Số tiền thu nộp NSNN 901,58 tỷ đồng.

Về kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy trong tháng 11/2024: Toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, phát hiện, bắt giữ 15 vụ/16 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 7 vụ.

Tang vật thu được gồm 106,9kg ma túy các loại. Luỹ kế 11 tháng năm 2024, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 275 vụ/328 đối tượng trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 105 vụ. Tang vật thu được là 2,08 tấn ma tuý các loại.

Tiến Dũng