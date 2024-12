Tăng cường kiểm soát không để buôn lậu lộng hành

Theo đó, buôn lậu, hoạt động xuất nhập khẩu tại Lạng Sơn chủ yếu ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài (khu vực mốc 1090-1091), cửa khẩu quốc tế Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu song phương Chi Ma. Hàng xuất khẩu chủ yếu gồm nông sản, đồ gỗ mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, hàng nhập khẩu chủ yếu là nông sản, hàng tạp hóa, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng.

Các lực lượng chức năng hai bên biên giới tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn lén lút vận chuyển nhỏ lẻ các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, gia cầm giống xuất nhập lậu qua một số đường mòn biên giới khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị diễn ra sôi động. Ảnh: Phạm Công

Các đơn vị chức năng tại tuyến đã chủ động triển khai lực lượng ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tình hình gian lận thương mại qua xuất nhập khẩu đã được các lực lượng chức năng kiểm soát tương đối chặt chẽ nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng chính sách về thuế, chính sách thông thoáng về các thủ tục liên quan để khai báo sai về tên hàng vẫn lén lút diễn ra.

Về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong tháng 11, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: Các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hoàn thành kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo kế hoạch đã ban hành.

Lạng Sơn cũng hoàn thiện và ban hành báo cáo kết quả 2 năm thực hiện kế hoạch về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Xử lý vi phạm không có vùng cấm

Trong tháng 11, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý vi phạm 448 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (bằng 88,89% so với tháng 10, 67,27% so với cùng kỳ năm 2023). Xử phạt vi phạm hành chính 422 vụ (bằng 93,99% so với tháng 10, bằng 83,73% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính hơn 5,6 tỷ đồng (bằng 41,81% so với tháng 10, 76,7% so với cùng kỳ năm 2023). Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn xử lý tất cả các trường hợp không có vùng cấm hay ngoại lệ.

Để tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 12.

Theo đó, dự báo trong thời gian tới khi bước vào dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ tăng cao, đặc biệt với mặt hàng thực phẩm, gia cầm, sản phẩm gia cầm, pháo nổ khiến tình hình kinh doanh bất hợp pháp tại thị trường nội địa, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đẩy mạnh triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu của các đơn vị chức năng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên khích lệ tinh thân cho cán bộ, công chức, chiến sĩ trực tiếp nhiệm vụ chống buôn lậu. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, chiến sỹ có dầu hiệu tiêu cực, tiếp tay cho buôn lậu, để phát sinh diễn biến phức tạp, nổi cộm về buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng quan tâm việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong chính các lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Chủ động đôn đốc, nhắc nhở đối với các đơn vị thực hiện không đầy đủ chế độ thông tin báo cáo hoặc gửi báo cáo chậm thời gian quy định. Tham mưu, xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thủ trưởng các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, trinh sát, nắm tình hình, tổ chức kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu có hiệu quả, không để hình thành đường dây, tụ điểm, điểm nóng về buôn lậu diễn ra tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Trong đó chú trọng hoạt động xuất lậu hàng hóa thực phẩm tại khu vực các xã biên giới, gian lận thương mại qua xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, vận chuyển gia cầm giống nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phạm Công