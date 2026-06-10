Chiều 10/6, đoàn phim Lửa trắng họp báo tại Hà Nội, lần đầu công bố dàn diễn viên hùng hậu tham gia phim.

Thu Quỳnh chia sẻ về vai diễn mới:

Phim khai thác cuộc chiến căng thẳng chống tội phạm ma túy trong đời sống hiện đại và mở ra thế giới ngầm tinh vi, nơi những loại ma túy mới len lỏi vào giới trẻ qua những buổi tiệc tùng, livestream, hào quang giới trí và khát vọng nổi tiếng. Đối diện với sự tinh vi và manh động của đường dây buôn bán ma túy là những chiến sĩ cảnh sát phải chiến đầu không chỉ bằng nghiệp vụ, sự dũng cảm mà còn bằng bản lĩnh, trí tuệ và khả năng chịu đựng.

Lửa trắng có sự góp mặt của các diễn viên NSƯT Hồ Phong, Duy Hưng, Thu Quỳnh, Việt Hoa, Bảo Anh, Trương Hoàng, Cù Thị Trà, Mạnh Cường, Thanh Huế... Phim do Bùi Quốc Việt đạo diễn với sự tham gia của biên kịch Vũ Liêm vốn rất thành công với phim Độc đạo.

Dàn diễn viên tại họp báo.

Diễn viên Bảo Anh trở lại với dòng phim cảnh sát hình sự trong vai công an. Nam diễn viên chia sẻ tại họp báo: "Trong 20 năm đảm nhiệm vai công an, có năm tôi làm 2-3 vai và đến nay đã làm khoảng gần 30 vai chiến sĩ công an. Rất khó để làm khác đi khi khoác lên mình màu áo chiến sĩ công an vì phong thái, đi đứng, cách ăn nói phải chuẩn chỉnh, kể cả vai công an biến chất. Tuy nhiên, vai lần này với tôi rất khó vì nhân vật phải đấu tranh, đấu trí từng phân đoạn và khó khăn ngay từ ngày quay đầu tiên".

Trong khi đó, Thu Quỳnh gây chú ý khi trở lại màn ảnh với vai Lan - một nhân vật nhiều bí ẩn vừa mềm mỏng, điểm tĩnh vừa lạnh lùng và tàn nhẫn khi cần. Đây hứa hẹn vai diễn có sức nặng của Thu Quỳnh sau thành công của vai My "sói" Quỳnh búp bê 8 năm trước.

Thu Quỳnh và Việt Hoa.

Hai nhân vật trong phim của họ đều có mối liên hệ với nhân vật của Duy Hưng.

NSƯT, Trung tá công an Hồ Phong vào vai Lão Công - ông trùm đa nghi, mưu mô, luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Với khí chất và kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, NSƯT Hồ Phong được kỳ vọng sẽ tạo nên một vai diễn phản diện không chỉ đáng sợ ở sự tàn nhẫn mà còn ở vẻ từng trải, lọc lõi và khả năng thao túng người khác.

Đặc biệt, diễn viên Duy Hưng sẽ lột xác với vai Cương "đen" - tay chân thân tín của Lão Công. Với lối diễn xuất rất đặc trưng của mình, Duy Hưng tiếp tục mang đến một nhân vật vừa nguy hiểm, vừa có sức hút riêng, hứa hẹn gây chú ý không kém Khương "liều" của Độc đạo. Đáng chú ý ở phim này anh sẽ hội ngộ cả Việt Hoa và Thanh Huế từ phim Độc đạo.

Các nhân vật xuất hiện trong phim đều được thể hiện bởi dàn diễn viên quen mặt.

Trong khi đó, diễn viên Mạnh Cường từng gây ấn tượng với vai Dũng "kính" trong Độc đạo và Thiệu của Lằn ranh sẽ hóa thân thành Lê Trường, cánh tay phải máu lạnh của Lan. Còn Trương Hoàng, chiến sĩ công an chìm ở Độc đạo và mới đây là Thắng ở Ngược đường ngược nắng sẽ vào vai Cung, vệ sĩ kiêm sát thủ trung thành của Lão Công. Cù Thị Trà đảm nhận vai Sương, bạn gái của Lê Trường, một cô gái khôn khéo, sắc sảo và bí ẩn.

Còn Việt Hoa thay đổi hoàn toàn với dạng vai hoàn toàn mới trong tạo hình nhân vật Mai - con gái ông trùm. Nữ diễn viên cho biết vai diễn khác hoàn toàn với mình ngoài đời nên áp lực và phải tập thoại ở nhà cũng như chuẩn bị tâm lý cho nhân vật trước mỗi cảnh quay. Thêm vào đó cô còn phải học võ để phục vụ vai diễn.

Việt Hoa chia sẻ về các cảnh võ thuật trong phim:

Lửa trắng được thực hiện với sự hợp tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công An (C04). Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, các chuyên gia của Cục đã tham gia cố vấn về chuyên môn, nghiệp vụ và thẩm định kịch bản. Từng chi tiết về phương thức phá án, sơ đồ chiến thuật cho đến tâm lý tội phạm đều được mổ xẻ kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác cao và chuẩn nghiệp vụ ngành.

Dàn diễn viên tại sự kiện ra mắt phim.

Đạo diễn Lê Mạnh - Giám đốc VFC khẳng định Lửa trắng "không tô hồng hiện thực", không chỉ khai thác thế giới tội phạm mà còn đề cập đến cả cán bộ biến chất trong cuộc chiến chống ma tuý. Quá trình thực hiện 20 tập phim dù vất vả nhưng đoàn phim nhận được sự quan tâm đặc biệt của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. C04 còn hỗ trợ tối đa đoàn phim về lực lượng và khí tài. Sự xuất hiện của các chiến sĩ đặc nhiệm ở nhiều đại cảnh trong Lửa trắng không chỉ chân thật mà còn tăng độ kịch tính, hấp dẫn cho bộ phim.

20 tập phim Lửa trắng sẽ lên sóng trong tháng 6/2026 vào 20h thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 ngay sau khi Lời hứa đầu tiên kết thúc.

Ảnh: VTV

Clip: Mỹ Anh