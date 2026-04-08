Chiều 8/4, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro đứt gãy nguồn cung, biến động giá nhiên liệu và tạo thêm áp lực đối với an ninh năng lượng của nhiều quốc gia nhập khẩu năng lượng. Do đó, yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả càng trở nên cấp thiết ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh, tinh thần này đã được xác định nhất quán trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3 của Bộ Chính trị về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Ngoài ra còn có Chỉ thị số 09 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Người dân được cán bộ ngành điện lực hướng dẫn các giải pháp tiết kiệm điện. Ảnh: Tâm An

Theo Thứ trưởng, các chủ trương, chỉ đạo nêu trên cho thấy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hiện nay không còn chỉ là giải pháp kỹ thuật hay khuyến nghị mang tính vận động, mà đã trở thành yêu cầu thực tiễn, là trách nhiệm chung, cần được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ ở các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Để những chủ trương, chính sách lớn đi vào cuộc sống, báo chí có vai trò hết sức quan trọng. Theo ông, báo chí không chỉ là cầu nối truyền tải thông tin, mà còn góp phần định hướng nhận thức, lan tỏa các giá trị tích cực, phát hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả và thúc đẩy thay đổi hành vi trong toàn xã hội.

Chính vì vậy, Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của báo chí trong lĩnh vực này; qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội, tạo chuyển biến trong hành động và từng bước hình thành văn hóa sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Thứ trưởng cũng cho biết, giải thưởng năm nay tiếp tục được tổ chức với tinh thần đổi mới, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây là không gian đề tài rộng, giàu tính thời sự và có nhiều chất liệu thực tiễn để báo chí khai thác, từ tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt, sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển năng lượng sạch, đến chuyển dịch xanh và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng bền vững.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: “Giải thưởng là ‘sân chơi’ nghiệp vụ quan trọng để các phóng viên, nhà báo khẳng định trách nhiệm xã hội và tư duy sáng tạo của mình”. Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn thông qua giải thưởng này, sẽ phát hiện và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất – những tác phẩm không chỉ phản ánh thực trạng mà còn đề xuất được các giải pháp, mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần xoay chuyển nhận thức của cộng đồng.

Giải thưởng bao gồm 2 hệ thống hạng mục: Hạng mục Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dành cho báo chí thuộc loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử; Hạng mục Giải thưởng tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dành riêng cho video - có thể đăng trên báo điện tử hoặc trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của cơ quan, tổ chức.

Tác phẩm báo chí dự giải phải được đăng tải từ ngày 2/9/2025 đến hết ngày 10/9/2026 trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Còn tác phẩm dự hạng mục Giải thưởng video clip sản xuất từ 2/9/2025 đến hết ngày 10/9/2026 có nội dung phù hợp, được sử dụng truyền thông tại đơn vị hoặc phổ biến tuyên truyền trên bất cứ nền tảng truyền thông hiện hành (bao gồm: TikTok, Zalo, fanpage, YouTube, website...).