Quy định này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Vương quốc Anh đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch nhằm ứng phó với tác động từ cuộc xung đột liên quan đến Iran. Ngoài ra, các nhà bán lẻ lớn tại Anh được kỳ vọng sẽ sớm đưa ra thị trường các thiết bị điện mặt trời dạng “cắm là dùng” (plug-in solar) trong vòng vài tháng tới.

Cụ thể, ngày 24/3, Anh đưa ra Bộ tiêu chuẩn Nhà ở Tương lai (Future Homes Standard). Quy định này gần như bắt buộc lắp đặt tấm pin mặt trời đối với hầu hết các ngôi nhà xây mới. Cùng với đó, chủ nhà cũng phải lắpđặt hệ thống sưởi ít phát thải carbon như máy bơm nhiệt.

Quy định này có hiệu lực từ tháng 3/2028. Theo đó, những dự án khởi công sau ngày 24/3/2028 sẽ phải đáp ứng các mục tiêu phát thải carbon nghiêm ngặt hơn, đồng thời bắt buộc lắp đặt hệ thống phát điện tái tạo tại chỗ.

Các lãnh đạo trong ngành cho rằng quy định này về thực chất là yêu cầu bắt buộc lắp đặt điện mặt trời mái nhà đối với nhà ở xây mới tại Anh. Chính phủ Anh cũng kỳ vọng phần lớn các ngôi nhà mới sẽ được trang bị sẵn hệ thống điện mặt trời theo tiêu chuẩn mới.

Điện mặt trời mái nhà được nhiều hộ gia đình lắp đặt. Ảnh: LB

Quy định xây dựng cập nhật đặt ra mức tối thiểu về hiệu suất năng lượng tổng thể, bao gồm mức tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải CO2 từ hệ thống sưởi và nước nóng. Mục tiêu này có thể đạt được thông qua nhiều công nghệ phát thải thấp khác nhau, trong đó bơm nhiệt không khí được dự báo sẽ đóng vai trò chủ đạo.

Ông Garry Felgate, Giám đốc điều hành Quỹ MCS, nhận định việc xác nhận các ngôi nhà mới sẽ được trang bị hệ thống điện mặt trời và sưởi phát thải thấp là “tín hiệu rất tích cực” đối với an ninh năng lượng và mục tiêu khử carbon của Anh.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt hiện nay là khâu triển khai, đồng thời cần bảo đảm người dân có niềm tin vào các công nghệ được lắp đặt trong ngôi nhà của mình, ông nhấn mạnh.

Đối với những công trình hiện hữu, Chính phủ Anh cho biết các hệ thống điện mặt trời dạng “cắm là dùng” có thể được bán rộng rãi cho người tiêu dùng trong vài tháng tới, sau khi hoàn tất việc hợp pháp hóa mô hình điện mặt trời ban công.

Theo đó, nhiều nhà bán lẻ lớn như Lidl, Amazon cùng các nhà sản xuất như EcoFlow được cho là đang phối hợp với Chính phủ nhằm sớm đưa các sản phẩm này ra thị trường.

Bên cạnh đó, hệ thống điện mặt trời mái nhà và lưu trữ năng lượng bằng pin cho nhà ở hiện hữu, căn hộ cũng dự kiến được hỗ trợ mạnh thông qua Kế hoạch Nhà ấm (Warm Homes Plan). Các thông tin chi tiết về cơ chế hỗ trợ tài chính và vay vốn được kỳ vọng sẽ được công bố trong năm 2026.

Tiêu chuẩn Nhà ở Tương lai (Future Homes Standard) và Kế hoạch Nhà ấm (Warm Homes Plan) từ lâu đã là những chính sách trụ cột của Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải ròng bằng 0 (DESNZ). Đây là một phần trong chiến lược tổng thể của Chính phủ Anh nhằm đẩy nhanh tốc độ triển khai điện mặt trời, hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng điện sạch vào năm 2030.

Kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, Bộ trưởng Năng lượng Ed Miliband đã liên tục nhấn mạnh việc phát triển năng lượng tái tạo như một vấn đề sống còn đối với an ninh quốc gia. Ông khẳng định cuộc xung đột này chính là lý do then chốt để quốc gia phải quyết liệt hơn nữa trong việc chuyển đổi năng lượng.

“Chiến sự tại Iran một lần nữa cho thấy nỗ lực phát triển điện sạch là yếu tố tiên quyết đối với an ninh năng lượng quốc gia. Đây là con đường duy nhất để chúng ta thoát khỏi sự kìm kẹp của thị trường nhiên liệu hóa thạch vốn nằm ngoài tầm kiểm soát”, ông nói.

Cũng theo Bộ trưởng Miliband, dù là lắp đặt tấm pin mặt trời tiêu chuẩn cho các căn nhà xây mới hay tạo điều kiện để người dân có thể dễ dàng mua thiết bị điện mặt trời tại các cửa hàng, cơ quan chức năng vẫn kiên định mục tiêu phổ cập năng lượng sạch để đưa đất nước đạt đến quyền tự chủ năng lượng.

Cần lưu ý rằng, Tiêu chuẩn Nhà ở Tương lai của Chính phủ Anh chỉ có hiệu lực tại vùng England. Trong khi đó, các dự án phát triển tại Scotland, Wales và Bắc Ireland sẽ được điều chỉnh bởi các quy định riêng của từng địa phương.

Theo PV