Tối 5/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến tại 12 điểm cầu thuộc các khu vực trọng yếu trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình phòng, chống bão số 13 (bão Kalmaegi). Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp tham dự và chỉ đạo.

Tại cuộc họp, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai đã báo cáo nhanh về diễn biến cơn bão số 13 và công tác ứng phó.

Cuộc họp trực tiếp và trực tuyến tại 12 điểm cầu thuộc các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Hoàn

Đến chiều 5/11, tất cả 286 tàu với 1.602 người trên biển đã nhận thông tin về bão số 13 và không còn tàu hoạt động trong vùng nguy hiểm. UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành lệnh cấm biển từ 17h cùng ngày.

Toàn tỉnh lên kế hoạch sơ tán 93.426 hộ với 339.737 khẩu; đến 17h ngày 5/11, đã di dời 1.888 hộ/5.859 khẩu, trong đó xen ghép 1.371 hộ/3.996 khẩu và tập trung 517 hộ/1.863 khẩu. Hiện 35 xã, phường chưa cập nhật số liệu, cần hoàn tất trước 12h ngày 6/11.

Về nguy cơ sạt lở, khu vực phía Đông tỉnh có 15 điểm nguy cơ cao, 16 điểm nguy cơ thấp và 7 điểm có thể bị chia cắt. Đến nay, đã sơ tán 15 hộ/52 người tại Núi Gành (xã Đề Gi) và 6 hộ/25 người tại tuyến vận hành trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Hoàn

Sở NN&MT Gia Lai đề nghị chính quyền các địa phương khẩn trương di dời dân tại các khu vực nguy cơ cao, bao gồm núi Bà Hỏa, núi Hòn Chà, Núi Gành, núi Cấm, Trà Cong, thôn 3… và hoàn thành trước 12h ngày 6/11.

Tuyệt đối cấm đường, không để người dân ra ngoài từ 18h chiều nay

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở NN&MT cùng đại diện 12 điểm cầu trọng yếu, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao cách làm phòng chống bão của Gia Lai, đặc biệt là di dân xen ghép và di dân tập trung, vừa đảm bảo an toàn vừa tạo niềm tin cho người dân.

"Với di dân xen ghép, hộ đi được hỗ trợ 50.000 đồng, hộ nhận được hỗ trợ 20.000 đồng. Còn với di dân tập trung, địa phương lo toàn bộ ăn uống và chỗ ở. Vấn đề không phải là tiền, mà chính cách làm này đã tạo được niềm tin trong nhân dân”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông lưu ý, dù trong 5 năm qua Gia Lai đã hứng chịu nhiều cơn bão, nhưng chưa có cơn nào mạnh như bão Kalmaegi, dễ khiến người dân chủ quan; tuy nhiên tỉnh đã chủ động cảnh báo ở mức cao nhất.

Thứ trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo hoàn thành sơ tán dân trước 12h ngày 6/11 và tuyệt đối cấm người dân ra ngoài từ 18h cùng ngày để đảm bảo an toàn tính mạng.