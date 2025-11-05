Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 16h chiều nay (5/11), vị trí tâm bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17 và có thể mạnh hơn. Đây có thể là cường độ cực đại của cơn bão này. Bão sẽ giữ cường độ cấp 14, có lúc trên cấp 14 đến chiều mai (6/11).
Hiện bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới):
Các chuyên gia khí tượng đánh giá, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh.
Cơn bão có thể gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ, trong đó có các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ (từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi). Bão số 13 có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.
Dự báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng từ 19h ngày mai (6/11) đến khoảng 4h ngày 7/11.
Dự báo tác động của bão
Trên biển: Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.
Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 6-8m; biển động dữ dội.
Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.
Từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.
Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền: Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.
Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.
Mưa lớn: Từ 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.
Từ 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng giông, lốc, gió giật mạnh xảy ra trước, trong và sau khi bão đổ bộ.
Cơ quan chức năng, chính quyền và người dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo - cảnh báo bão, chủ động triển khai phương án phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người, tài sản, tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và công trình ven biển...