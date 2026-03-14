Ông Hoàng Văn Tuyên - Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Trong danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 5 TP Hải Phòng có tên ông Hoàng Văn Tuyên - Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường Lê Chân, An Biên, Hồng Bàng, Hồng An, An Dương, An Hải, An Phong, Lai Khê, An Thành, Kim Thành, Phú Thái.

Ông Hoàng Văn Tuyên cho biết việc được ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP Hải Phòng là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách trước cử tri và nhân dân.

Hành trình từ thực tiễn cơ sở đến tầm nhìn chính sách quốc gia

Sinh ngày 16/3/1975, quê tại xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Văn Tuyên trưởng thành từ cơ sở. Tốt nghiệp kỹ sư ngành trồng trọt, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý công, ông luôn gắn bó với công tác chính sách. Hành trình ấy đã giúp ông thấu hiểu sâu sắc những “điểm nghẽn” về thể chế trong phát triển kinh tế địa phương.

Từ năm 2005, ông chuyển về công tác tại Ủy ban Dân tộc, nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông đảm nhiệm nhiều vị trí - từ chuyên viên, Phó trưởng phòng, Phó vụ trưởng. Và từ năm 2021 đến nay, ông là Vụ trưởng Vụ Chính sách. Các vị trí ông đảm nhiệm đều gắn với nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chính sách.

Ông đã tham gia học tập nhiều mô hình kinh tế trong và ngoài nước. Ông cũng trực tiếp tham gia xây dựng, theo dõi, quản lý, đánh giá, tổng kết nhiều chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, như xây dựng, thẩm định, hoàn thiện nhiều đề án, tham mưu nhiều chính sách quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng Văn Tuyên (ngoài cùng bên trái) trong chuyến nghiên cứu, học tập tại Úc

Trong công tác, ông được đánh giá là cán bộ có tư duy hệ thống, am hiểu pháp luật, năng động, sáng tạo, làm việc khoa học, nắm chắc thực tiễn, tạo dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực tham mưu, xây dựng chính sách, trong đó có các chính sách đặc thù, nhạy cảm và có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Những người từng làm việc cùng đều nhận xét ông Hoàng Văn Tuyên là người có tư duy làm việc sắc bén, nhanh nhạy nhưng rất cẩn trọng, kỹ lưỡng, luôn đề cao trách nhiệm cá nhân. Trên cương vị ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, ông luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì kỷ luật hành chính.

Năm 2025, ông được cử tham gia học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Ông Hoàng Văn Tuyên hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14

Tư duy chính sách trong bối cảnh mới

Hải Phòng bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với khát vọng lớn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I xác định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Quốc hội khóa 16 sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, thí điểm cơ chế đặc thù, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế biển, Logistics, năng lượng sạch, giáo dục - đào tạo chất lượng cao… Một đại biểu Quốc hội không chỉ cần nhiệt huyết mà phải có năng lực lập pháp, kỹ năng phân tích chính sách và khả năng kết nối Trung ương - địa phương.

Là người trực tiếp tham gia xây dựng, rà soát, góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật, từng tham mưu gắn nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo với quy trình hoạch định chính sách, ông Hoàng Văn Tuyên hiểu rõ vòng đời của một chính sách: từ ý tưởng, thiết kế, đánh giá tác động, tổ chức thực hiện đến giám sát, tổng kết.

Trong bối cảnh Hải Phòng được thí điểm nhiều cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội, một đại biểu am hiểu thể chế sẽ có khả năng đồng hành cùng cho thành phố tháo gỡ các rào cản pháp lý, nhất là trong các lĩnh vực: quy hoạch đô thị, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, chuyển đổi số, phát triển khu thương mại tự do, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Ở tuổi 51, ông Hoàng Văn Tuyên là gương mặt tiêu biểu của lớp cán bộ vừa dày dạn kinh nghiệm thực tiễn vừa tràn đầy năng lượng và khát vọng cống hiến. Trải qua nhiều năm công tác trong môi trường hoạch định chính sách từ địa phương đến Trung ương, ông hội tụ cả sự am hiểu cơ sở lẫn tầm nhìn vĩ mô, tạo nên lợi thế để đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững.

Kỳ vọng của cử tri Hải Phòng

Ông Hoàng Văn Tuyên là ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 5 TP Hải Phòng - khu vực hội tụ những đô thị và vùng ven năng động, nơi tập trung nhiều vấn đề nóng bỏng về phát triển đô thị, nhà ở, môi trường, hạ tầng và an sinh xã hội. Với vị trí trung tâm và vai trò kết nối giữa khu vực nội thành và ngoại thành, đơn vị bầu cử số 5 không chỉ phản ánh nhịp sống hiện đại của Hải Phòng mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về quy hoạch đồng bộ, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Hoàng Văn Tuyên trong chuyến công tác đến Hàn Quốc

Cử tri nơi đây không chỉ cần những lời cam kết mà cần một đại biểu “nói được - làm được”. Họ cần người hiểu luật và sâu sát thực tiễn bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân, người hiểu chính sách để kiến nghị sửa đổi bất cập, người đủ bản lĩnh để phản biện những quy định chưa sát thực tiễn. Trong dòng chảy phát triển mới của thành phố cảng, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà là sự lựa chọn một tầm nhìn.

Ông Hoàng Văn Tuyên mang theo khát vọng được phụng sự nhân dân, được cống hiến và đồng hành cho sự phát triển của thành phố cảng Anh hùng và đất nước văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Cử tri tâm đắc với quan điểm xuyên suốt chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 này là luôn đặt quyền lợi người dân vào vị trí trung tâm.

Trong buổi trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Tuyên nhấn mạnh: Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội, ông sẽ dành toàn bộ thời gian và tâm sức để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội chuyên trách, xây dựng hoàn thiện thể chế phải khả thi, minh bạch, phải đi vào thực tiễn đời sống và phải vì dân.

Ông cam kết đóng góp tiếng nói ở diễn đàn Quốc hội, bảo đảm mỗi quyết sách đều vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân; luôn giữ mối mật thiết với nhân dân; lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và là cầu nối của người dân, của cử tri, đảm bảo kiến nghị đúng việc, đúng nơi, đúng người và thúc đẩy đến cùng việc trả lời, giải quyết; sẵn sàng chất vấn trách nhiệm của người đứng đầu; định kỳ phản hồi, báo cáo kết quả xử lý với cử tri.

Ông nhấn mạnh: “Đại biểu Quốc hội không phải là người nói thay nhân dân mà làm đến cùng những điều nhân dân đã nói. Tôi ủng hộ TP Hải Phòng phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Hành trình của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 Hoàng Văn Tuyên đã in dấu ấn đậm nét từ thực tiễn cơ sở, từ mọi miền khó khăn nhất của Tổ quốc đến cơ quan hoạch định chính sách Trung ương và khát vọng được phụng sự nhân dân, cống hiến cho sự phát triển của thành phố cảng và đất nước, khẳng định nền tảng chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ý chí, khát vọng và sự bền bỉ sẽ tạo nên giá trị bền vững.