Diễn đàn "Bàn tròn Du lịch ASEAN - Hàn Quốc lần thứ nhất" đã khai mạc tại Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng). Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp du lịch, chuyên gia và đại diện các tổ chức quốc tế từ cả hai khu vực, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác du lịch giữa ASEAN và Hàn Quốc.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, năm 2023, ASEAN đã đón gần 127 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có khoảng 10 triệu lượt khách đến từ Hàn Quốc. Việt Nam là điểm đến hàng đầu của du khách Hàn, với 4,6 triệu lượt người.

“Việc tổ chức diễn đàn tại Đà Nẵng không chỉ thể hiện cam kết hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực mà còn cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng vào vai trò trung tâm hội nghị quốc tế ngày càng lớn của thành phố biển miền Trung Việt Nam” – Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang bước vào giai đoạn phục hồi hậu đại dịch, ASEAN và Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ cùng thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, thông qua những cải cách chính sách thị thực, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch liên khu vực, nâng cao chất lượng dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực.

Do đó, diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin, mở ra không gian đối thoại toàn diện về các chủ đề then chốt: Chính sách thị thực, kết nối hàng không, bảo đảm an ninh du khách, đến phát triển nhân lực trẻ…

Đồng quan điểm, nguyên Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh nhận định, những đóng góp ý kiến của các đại biểu sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác sâu rộng hơn giữa ASEAN và Hàn Quốc, trên cơ sở phát huy thế mạnh tương hỗ, đổi mới sáng tạo từ Hàn Quốc và đa dạng điểm đến, chiều sâu văn hóa từ ASEAN.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, chia sẻ, theo định hướng quy hoạch, Đà Nẵng mới sẽ trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp CNTT của cả nước. Thành phố cũng sẽ là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế chất lượng cao, thể thao và khoa học công nghệ lớn nhất khu vực.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn

“Riêng ngành du lịch, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao cấp quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, Đà Nẵng phấn đấu vươn lên thành điểm đến hàng đầu châu Á” – ông Tuấn nói và cho hay: Chính quyền thành phố cam kết tạo môi trường thuận lợi nhất để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là du lịch. Địa phương sẽ phối hợp với các bên liên quan nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, mở rộng kết nối hàng không và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tạo ra trải nghiệm du lịch liền mạch và thuận tiện.

Hiệu trưởng Đại học Duy Tân Lê Nguyên Bảo nhìn nhận, thế hệ trẻ trong chiến lược phát triển du lịch bền vững khu vực là vai trò cốt lõi. Việc đầu tư đúng hướng vào đào tạo, liên kết doanh nghiệp - học viện, và mở rộng cơ hội giao lưu quốc tế sẽ giúp hình thành đội ngũ lao động không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn thấm nhuần giá trị bản sắc và tinh thần phục vụ toàn cầu.