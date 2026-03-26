Chiều nay, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự HĐND, UBND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031 và tiến hành bầu cử.

Kết quả, bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Bà Đoàn Thị Hậu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đỗ Hoạt

Ông Dương Xuân Huyên và ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đỗ Hoạt

Các ông, bà Đinh Hữu Học, Đoàn Thanh Sơn, Trần Thanh Nhàn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân khu vực nhiệm kỳ mới.