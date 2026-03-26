Chiều 26/3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị lần thứ 8 về công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, thực hiện công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị để thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Theo ông Huy, việc kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cơ bản hoàn thành.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Hội nghị đã thực hiện quy trình bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Thế Phước - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Kết quả, ông Phước đã được các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu rất cao.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với 3 ông: Hà Đức Minh - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, An Hoàng Linh - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và ông Phan Đăng Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa.

Ông Nguyễn Thế Phước (52 tuổi) quê quán xã Hòa Xá, TP Hà Nội. Ông Phước có nhiều năm công tác trong ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái (cũ), sau đó chuyển công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Ông cũng từng đảm nhiệm các vị trí như: Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.