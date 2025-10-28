Hội nghị là hoạt động hợp tác quan trọng giữa Bộ Lễ nghi và Tôn giáo cùng Hội đồng Tăng già Tối cao Campuchia; Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Bộ Nội vụ và Giáo hội Phật giáo Lào. Các bên đã thống nhất tổ chức hội nghị theo cơ chế luân phiên, thể hiện tinh thần gắn kết và hợp tác bền chặt giữa Phật giáo ba nước.

Tham dự lễ khai mạc, về phía Campuchia có bà Men Sam An, Cố vấn tối cao của Quốc vương, Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia; ông Chay Borin, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia cùng các vị Trưởng đoàn, chư Tăng đại diện Phật giáo ba nước Campuchia, Việt Nam, Lào.

Phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tham dự và phát biểu.

Bà Men Sam An, Cố vấn tối cao của Quốc vương, Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đã gửi thông điệp chúc mừng hội nghị.

Thông điệp nhấn mạnh, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo lần này có ý nghĩa quan trọng đối với Campuchia, Lào và Việt Nam. Hội nghị không chỉ tiếp tục củng cố và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, phù hợp với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài”, mà còn là dịp để tôn vinh và khẳng định vai trò của Phật giáo trong đời sống của ba nước, nhấn mạnh những đóng góp thiết thực của đạo Phật đối với phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục và văn hóa.

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 3 không chỉ thể hiện bước tiến trong việc tôn trọng và thực hành Phật pháp, mà còn là cơ hội để tăng cường sự đoàn kết giữa tăng ni, Phật tử ba nước trong công cuộc xây dựng hòa bình và hòa hợp xã hội. Tại Hội nghị, đại biểu đã lắng nghe đại diện các đoàn trình bày tham luận và thảo luận một số vấn đề liên quan tới chủ đề “Hài hòa Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững”

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cùng đại diện đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng tượng Phật đến Bà Men Sam An, Cố vấn tối cao của Quốc vương, Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định Phật giáo không chỉ là di sản tinh thần quý báu, phản ánh bản sắc văn hóa và lịch sử của mỗi dân tộc, mà còn là giá trị tinh thần chung, góp phần hình thành những nền tảng đạo đức, nhân văn vững chắc cho sự hòa bình và phát triển bền vững trong khu vực.

Việc gìn giữ và phát huy các giá trị từ bi, trí tuệ, hòa hợp của Phật giáo không chỉ nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng, mà còn củng cố sự gắn kết, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia. Đây là một minh chứng rõ ràng cho vai trò then chốt của Phật giáo trong việc kiến tạo một khu vực ổn định, thịnh vượng, nơi lợi ích của nhân dân từng quốc gia hòa quyện với mục tiêu chung vì hòa bình và tiến bộ của toàn khu vực.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh: Việt Nam đánh giá cao chủ đề của hội nghị năm nay. Khi thế giới đang tồn tại những cuộc xung đột vũ trang để hai từ “hòa bình” vẫn còn là khát vọng; khi xã hội một số nơi còn bất ổn, bất định để “sự hòa hợp” giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên còn là “niềm mơ ước”… thì việc cùng nhau hội họp để bàn thảo đưa ra các giải pháp, biến khát vọng, ước mơ của mọi người dân trên trái đất trở thành hiện thực, biến hậu quả trở thành kết quả trong các công cuộc phát triển, kiến thiết là một việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực và đáng được tôn vinh…

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung trao đổi cùng các vị đại biểu Phật giáo bên lề hội nghị.

Để đảm bảo các mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam - Lào - Campuchia được triển khai hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đề xuất định hướng phối hợp với Campuchia và Lào xây dựng phương án hỗ trợ Phật giáo triển khai hoạt động tại mỗi nước, tăng cường kết nối ba nước theo chủ đề “Sự hòa hợp Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững”.

Bộ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo Việt Nam hợp tác với Phật giáo Campuchia và Lào. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị tổ chức Phật giáo ba nước xây dựng chương trình hành động chung, thúc đẩy hòa hợp, hòa bình, lan tỏa giá trị tốt đẹp của Phật giáo và tham gia hiệu quả các chương trình vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo chương trình hội nghị, buổi chiều các đoàn sẽ tiếp tục tiến hành thảo luận và ký kết tuyên bố chung của Hội nghị. Sau đó, đại diện đoàn đại biểu Lào sẽ tiếp nhận đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo lần thứ 4.