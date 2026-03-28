Tại hội nghị, ông Phùng Đức Tiến cho biết những năm gần đây, ngành nông nghiệp phải đối diện với hàng loạt khó khăn như hậu quả của COVID-19, thiên tai, bão lũ, cũng như tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó là bất ổn địa chính trị toàn cầu như xung đột Nga - Ukraine hay căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị sáng 28/3.

Dù vậy, nông nghiệp Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực, trở thành “trụ đỡ” của nền kinh tế. Năm 2025, toàn ngành tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào kiểm soát lạm phát và cân đối vĩ mô.

Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng ổn định, với mức tăng khoảng 4,5%, vượt mục tiêu đề ra. Quy mô đàn vật nuôi lớn, trong đó đàn gia cầm đạt gần 600 triệu con, đàn lợn khoảng 31 triệu con.

Đặc biệt, năng suất và hiệu quả chăn nuôi đã cải thiện rõ rệt nhờ ứng dụng khoa học công nghệ.

Theo ông Phùng Đức Tiến, khoa học công nghệ hiện quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi.

Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực như: công nghệ giống vật nuôi với năng suất tiệm cận trình độ thế giới; công nghệ sinh học, vi sinh, chỉnh sửa gen; sản xuất vaccine, trong đó có vaccine dịch tả lợn châu Phi; xây dựng chuỗi chăn nuôi khép kín, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo Thứ trưởng, việc đầu tư vào khoa học công nghệ không chỉ dừng lại ở nâng cao năng suất mà còn phải hướng tới kiểm soát chặt chẽ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm, đặc biệt là vấn đề sinh học và an toàn sinh học.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại được ông Tiến đề cập là tình trạng lạm dụng kháng sinh tại Việt Nam. Việc sử dụng kháng sinh tràn lan, không kiểm soát trong chăn nuôi và đời sống đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

“Kháng kháng sinh đang là nguy cơ, là vấn đề hết sức bức xúc cần được cảnh báo nghiêm túc. Kháng kháng sinh không chỉ trên động vật mà có thể lan sang con người, gây ra những hệ lụy về sức khỏe và làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh”, Thứ trưởng Tiến cảnh báo.

Ông khẳng định, khoa học công nghệ chính là nền tảng để ngành chăn nuôi tăng trưởng xanh sạch, an toàn và nâng cao vị thế quốc gia trong thời gian tới.

Thứ trưởng Tiến cũng nhấn mạnh, hiện nay tiền cho khoa học công nghệ không thiếu. Vấn đề là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng cao.

Thứ trưởng cho rằng, cách tiếp cận nghiên cứu cần thay đổi mạnh mẽ, từ các đề tài nhỏ lẻ sang tư duy theo chuỗi, theo chương trình lớn gắn với nhu cầu thực tiễn của ngành và thị trường.

