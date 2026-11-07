Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân ấp 15, xã Bình Lợi (TPHCM).

Trưa nay (7/11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng người dân khu dân cư ấp 15, xã Bình Lợi (TPHCM).

Tham dự Ngày hội, có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được tham dự sự kiện tại Công viên Văn hóa Láng Le, địa danh gắn liền với Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, nơi ghi dấu truyền thống đấu tranh cách mạng. Ông nhấn mạnh, sự kiện càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940).

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Ngày hội Đại đoàn kết hàng năm đã thực sự trở thành dịp để người dân các khu phố, khu dân cư gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội trưa 7/11

TPHCM cần phát huy lợi thế, tạo đà bứt phá

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, 9 tháng đầu năm, kinh tế cả nước tăng trưởng 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua; xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD. Quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.028 USD.

TPHCM đóng góp khoảng 23,4% GDP và 30% tổng thu ngân sách cả nước; thu hút khoảng 17,8 tỷ USD vốn FDI, tương đương 30% của cả nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá TPHCM có nhiều thuận lợi sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng với luật có hiệu lực từ 1/10, tạo điều kiện để thành phố “bứt phá đi lên”.

Ghi nhận những chuyển biến tích cực tại ấp 15, xã Bình Lợi, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong 9 tháng qua, xã thu ngân sách 197 tỷ đồng, có hơn 1.900 doanh nghiệp, 2.400 hộ kinh doanh và 17 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp từ cấp xã, phường đến từng ấp, khu dân cư và mỗi hộ gia đình. “Nhà sạch, ngõ sạch, bếp sạch thì mới thu hút được khách du lịch, thu hút được nhà đầu tư”, ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các quầy hàng nông sản được bà con giới thiệu tại ngày hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, xã Bình Lợi tiếp tục vun đắp tình đoàn kết trong mỗi gia đình, xóm ngõ; phát huy các mô hình tự quản, xây dựng môi trường sống an toàn, không có tệ nạn xã hội.

Ông cho biết, TPHCM đã cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là ma túy. Để thực hiện mục tiêu này, cần bắt đầu từ mỗi gia đình, nhà trường và việc tạo dựng các sân chơi lành mạnh cho thanh niên, với phương châm: “Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát”.

Về phát triển kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị người dân hỗ trợ nhau chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Ông nhấn mạnh, xã Bình Lợi cần phát triển dựa trên nền tảng nông nghiệp chất lượng cao, hữu cơ, xanh, sạch.

Ghi nhận những bước đầu trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại địa phương, ông cho rằng TPHCM cùng các xã, phường cần xây dựng các ứng dụng AI riêng, phù hợp với đặc thù quản lý. Trong đó, cần ưu tiên ứng dụng AI vào cải cách hành chính, giúp người dân thực hiện thủ tục thuận tiện, nhanh chóng, không phiền hà.

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội đang thảo luận và sẽ sớm thông qua Luật Dân chủ ở cơ sở sửa đổi tại Kỳ họp thứ 2, mong địa phương đi đầu thực hiện quy chế: “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Ông đề nghị người dân, MTTQ và các đoàn thể tích cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách tại địa phương theo các Nghị quyết 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

“Góp ý để là xây dựng phát triển, chứ không phải góp ý là để soi mói việc này việc nọ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, luôn dành tình cảm đặc biệt cho hệ thống mặt trận, đồng thời nhấn mạnh cán bộ mặt trận phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng tổ chức vững mạnh, trang nghiêm, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.