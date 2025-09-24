Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vi Văn Sơn; các Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Nghệ An là tỉnh thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Đáng chú ý, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi chiếm hơn 83% diện tích của tỉnh, là vùng dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong các đợt mưa lũ.

Tính từ các cơn bão hồi cuối tháng 7 đến nay, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn cho người dân vùng DTTS. Theo đó, cơn bão số 3 đã làm 4 người chết, 3 người bị thương, 484 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; thiệt hại rất nặng, từ 50-70% là 544 nhà, thiệt hại nặng từ 30-50% là 682 nhà, thiệt hại một phần là 1.092 nhà. Ước tính thiệt hại về kinh tế là 3.814 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nông Thị Hà gợi mở những định hướng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi sắp tới trên tinh thần phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, hiệu quả công trình, dự án được thực hiện và người dân được hưởng lợi nhiều nhất. Ảnh: Thanh Hải

Đối với cơn bão số 5, mưa bão đã làm 5 người bị thương, 14.188 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi, hư hỏng, tốc mái, trong đó có 45 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 24 nhà bị thiệt hại rất nặng. Bão số 5 đã gây ra thiệt hại về kinh tế khoảng 1.529 tỷ đồng.



Ngay sau các đợt mưa bão, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm trong việc huy động các lực lượng nỗ lực khắc phục; động viên, chia sẻ nhân dân vùng bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Trong mưa bão, phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, nên đã giảm đáng kể mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự buổi làm việc - Ảnh: Thanh Hải

Với mục tiêu ổn định nhanh cuộc sống sau mưa lũ, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung khôi phục sản xuất, kiểm soát dịch bệnh, sửa chữa hạ tầng cơ sở, hỗ trợ người dân tìm đất dựng nhà an cư...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh chia sẻ thêm với Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo những khó khăn mang tính đặc thù của tỉnh, những khó khăn trong giai đoạn đầu thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Xã Mường Xén bị ngập sâu, cuốn trôi nhiều căn nhà cùng tài sản của người dân theo dòng lũ. Ảnh: Thanh Hải

Ông Vinh nhấn mạnh: An cư cho người dân sau mưa bão là nhiệm vụ trong tâm của cả hệ thống chính trị. Song song đó, tỉnh rất quan tâm đảm bảo ổn định sinh kế cho người dân vùng ảnh hưởng. Về chiến lược lâu dài, tỉnh đang xây dựng và phát triển vùng miền Tây, nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước thoát nghèo cho người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa, đảm bảo an ninh biên giới...

Tuy nhiên, quá trình đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân sau mưa lũ rất khó khăn. Đến nay, nhiều bản làng vẫn bị cô lập, nhiều ha ruộng đồng vùng miền núi không thể canh tác do bùn đất vùi lấp, sinh kế người dân bị ảnh hưởng lớn...

Mặt khác, quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều dự án, tiểu dự án khó triển khai, tỷ lệ giải ngân thấp... nên rất mong muốn được cấp trên quan tâm tháo gỡ để địa phương dễ dàng thực hện.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chia sẻ những mất mát, thiệt hại do mưa bão gây ra ở Nghệ An, ảnh hưởng nặng nề đến vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.

Thứ trưởng đánh giá cao sự vào cuộc, chủ động, trách nhiệm của tỉnh Nghệ An khi ứng phó với mưa bão. Nhờ sự chủ động đó, đã góp phần giảm nhẹ mức độ thiệt hại cho tỉnh, cho người dân. Trung ương, bộ, ngành rất quan tâm, đồng hành cùng các địa phương bị ảnh hưởng do mưa bão, trong đó có tỉnh Nghệ An. Những phát sinh trong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho dân sau mưa bão sẽ tiếp tục được thực hiện với mục tiêu không để bất cứ người dân nào không có nhà đảm bảo để ở.

Thứ trưởng cũng gợi mở những định hướng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi sắp tới trên tinh thần phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, hiệu quả công trình, dự án được thực hiện và người dân được hưởng lợi nhiều nhất.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà trao kinh phí hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An - Ảnh: Thanh Hải

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã trao kinh phí hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, sạt lở tại tỉnh Nghệ An với tổng số tiền 550 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ kinh phí hoạt động năm 2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và nguồn kinh phí xã hội hóa do Báo VietNamNet huy động.

Từ số kinh phí này, sẽ hỗ trợ 45 hộ dân có nhà bị cuốn trôi và sập hoàn toàn, với tổng số tiền 450 triệu đồng; hỗ trợ cho Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nhôn Mai 100 triệu đồng sửa chữa phòng ở cho học sinh bán trú.

Thanh Hải