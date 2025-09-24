Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang – Giàn Bí tại phường Hải Vân vừa khánh thành, trở thành không gian gìn giữ văn hóa Cơ Tu và điểm đến mới cho du khách khám phá Đà Nẵng.
Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang – Giàn Bí được xây dựng tại Khu tái định cư Tà Lang – Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang trước đây) nay là địa bàn phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.
Công trình có tổng diện tích 6.250m2, có quy mô 2 tầng, bao gồm các khu chức năng như nhà chính, nhà điều hành, khu vệ sinh công cộng và các công trình phụ trợ. Dự án được khởi công ngày 31/10/2024 và khánh thành vào 28/6/2025, với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.
Theo UBND phường Hải Vân, trung tâm sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho 240 hộ đồng bào Cơ Tu, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để người dân phát triển du lịch cộng đồng...
Hình ảnh không gian văn hóa của người Cơ Tu ở Đà Nẵng: