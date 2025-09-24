Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang – Giàn Bí được xây dựng tại Khu tái định cư Tà Lang – Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang trước đây) nay là địa bàn phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Công trình có tổng diện tích 6.250m2, có quy mô 2 tầng, bao gồm các khu chức năng như nhà chính, nhà điều hành, khu vệ sinh công cộng và các công trình phụ trợ. Dự án được khởi công ngày 31/10/2024 và khánh thành vào 28/6/2025, với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Theo UBND phường Hải Vân, trung tâm sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho 240 hộ đồng bào Cơ Tu, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để người dân phát triển du lịch cộng đồng...

Hình ảnh không gian văn hóa của người Cơ Tu ở Đà Nẵng:

Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí được xây dựng tại Khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí.

Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang – Giàn Bí đã hoàn thành. Công trình có tổng diện tích 6.250m2, quy mô 2 tầng, bao gồm các khu chức năng như nhà chính, nhà điều hành, khu vệ sinh công cộng và các công trình phụ trợ.

Với vị trí nằm bên dòng sông Cu đê, Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí là công trình kiến trúc, biểu tượng của sự đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đồng bào Cơ Tu.

Ngay trước khu nhà điều hành là hình ảnh cây nêu, phần mái nhà được lợp bằng lá tự nhiên.

Những nét văn hóa nghệ thuật của người Cơ Tu được tái hiện trong kiến trúc của trung tâm. Mỗi tác phẩm cũng tái hiện đời sống lao động, văn hóa của một dân tộc giàu bản sắc giữa núi rừng.

Hệ thống ghế ngồi, mái che được bố trí rộng rãi, thoáng đãng phục vụ các hoạt động du lịch.

Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí có điểm nhấn là không gian công cộng. Đây là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, phục vụ sinh hoạt của người dân và du khách.

Trung tâm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để người dân phát triển du lịch. Ảnh: Sơn Anh.