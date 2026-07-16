Sáng16/7, Bộ Y tế phát động Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026 với chủ đề "Chung tay phòng bệnh - Vững mạnh cộng đồng".

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những tập thể, cá nhân đang âm thầm cống hiến vì sức khỏe nhân dân, đồng thời khuyến khích đội ngũ truyền thông, các nhà sáng tạo nội dung, sinh viên và người dân sáng tạo các tác phẩm có giá trị nhân văn về công tác phòng bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, y tế dự phòng luôn là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định, thành công lớn nhất của công tác phòng bệnh chính là những điều "ít được nhìn thấy nhất": Những dịch bệnh không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn, những gia đình không phải chịu mất mát, những đứa trẻ được lớn lên khỏe mạnh và người cao tuổi được sống vui, sống khỏe trong cộng đồng.

Các đại biểu kích hoạt cổng tiếp nhận bài thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh. Ảnh: T.Thư

Khi nói về những đóng góp thầm lặng của lực lượng y tế dự phòng, Thứ trưởng Y tế cho biết: "Họ không xuất hiện nhiều trên truyền hình, không có những ca phẫu thuật kỳ tích hay những câu chuyện gây ấn tượng choáng ngợp. Nhưng chính họ giúp hàng triệu người không phải vào bệnh viện, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ khi mới manh nha, mang vắc xin đến với trẻ em và mang kiến thức chăm sóc sức khỏe đến từng gia đình".

Vì những đóng góp ấy diễn ra trong thầm lặng, xã hội càng cần kể lại nhiều hơn những câu chuyện đẹp để người dân hiểu, trân trọng và đồng hành với sự nghiệp phòng bệnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong công tác phòng bệnh. Theo bà, một phóng sự hay có thể thay đổi nhận thức, một bộ phim ngắn có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người, còn một câu chuyện chân thực có thể góp phần thay đổi hành vi của cả cộng đồng.