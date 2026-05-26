Đây là một trong những điểm mới nổi bật mang tính chiến lược trong Luật Phòng bệnh vừa được công bố. Thông tin được Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ tại hội nghị trực tuyến hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, diễn ra vào sáng 26/5.

Theo ông Đức, Luật Phòng bệnh mới sở hữu nhiều điểm đột phá mang tính thực tiễn trong công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, phát triển nguồn nhân lực y tế dự phòng và xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho lĩnh vực phòng bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Minh Đức thông tin về các điểm mới của Luật Phòng bệnh. Ảnh: Trần Minh

Một trong những ưu tiên của luật mới là chính sách hỗ trợ tài chính và cấp học bổng đối với người học đại học, sau đại học thuộc khối ngành y học dự phòng, y tế công cộng và dinh dưỡng.

Theo đó, chính sách cụ thể được chia theo các nhóm đối tượng:

Học bổng khuyến khích học tập: Áp dụng cho sinh viên, học viên các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa, y tế công cộng, dinh dưỡng tại các cơ sở giáo dục công lập khối ngành sức khỏe.

Điều kiện nhận là có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét. Đối với các cơ sở đào tạo tư nhân, việc cấp học bổng này sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành.

Đối với những người theo học thạc sĩ, tiến sĩ các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa tại các cơ sở giáo dục công lập khối ngành sức khỏe sẽ được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt.

Bên cạnh chính sách nhân lực, Luật Phòng bệnh mới siết chặt quy định về y tế trường học. Theo đó, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm cho toàn bộ học sinh.

Đồng thời, nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh để thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc bệnh tật hằng năm cho học sinh.

“Đặc biệt, đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học khi nhập học, nhà trường có nhiệm vụ rà soát kỹ lưỡng tiền sử tiêm chủng. Trên cơ sở dữ liệu đó, trường học phối hợp với trạm y tế xây dựng kế hoạch tiêm bù, tiêm vét đầy đủ cho những trẻ chưa hoàn thành các mũi tiêm trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng”, Tiến sĩ Đức thông tin.