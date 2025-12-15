XEM VIDEO:

Chiều 14/12, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hỏi thăm các em học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn cho biết, Trường được thành lập năm 2003, là cơ sở giáo dục có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào đại học. Đến năm 2022, Trường được chuyển từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc và hiện nay do Bộ Dân tộc và Tôn giáo quản lý.

Hiện Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn có 139 cán bộ, giáo viên và người lao động, hơn 90% các thầy cô có trình độ thạc sỹ trở lên; năm học 2025 - 2026, Trường có gần 3000 hồ sơ xét tuyển và được giao tuyển sinh 650 chỉ tiêu.

Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn cũng đã báo cáo về hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường, tiến độ triển khai dự án cải tạo, sửa chữa đã được Bộ Dân tộc và Tôn giáo đầu tư và đề xuất tiếp tục được hỗ trợ đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập còn thiếu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với lãnh đạo Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, với đối tượng đặc thù là con em đồng bào dân tộc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc là mô hình giáo dục có tính chất đặc thù, cần được duy trì, hoàn thiện và phát huy hiệu quả.

Bộ trưởng yêu cầu, trước tiên phải khẩn trương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi căn bản Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, xác định vai trò và vị trí của trường dự bị đại học trong hệ thống giáo dục. Các trường cần được trao quyền tự chủ thực chất, từ tuyển sinh đến đào tạo, có chính sách ưu tiên rõ ràng cho học sinh dân tộc; Nhà nước giữ vai trò đặt hàng và bảo đảm trách nhiệm đầu tư. Cùng với đó, cần xác định rõ chương trình đào tạo, chế độ chính sách cho giáo viên, cơ chế tự kiểm tra, đánh giá.

Nhà trường phải gắn bó chặt chẽ với địa phương nơi mình đứng chân để tận dụng điều kiện hỗ trợ. Nội dung đào tạo phải rõ ràng, đúng đối tượng; đặc biệt coi học sinh là trung tâm. Các em đến trường phải được chăm lo trong một mái nhà chung: học văn hóa, gìn giữ bản sắc, tiếng nói dân tộc mình; đồng thời, công nghệ và ngoại ngữ là yêu cầu bắt buộc.

“Các trường không được để mình lạc hậu so với mặt bằng chung. Nếu chưa thể tiên phong thì ít nhất cũng phải đạt mức trung bình, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Về cơ sở vật chất, Bộ trưởng đề nghị ưu tiên sửa chữa, cải tạo khu học tập và ký túc xá, bảo đảm điều kiện tốt nhất về ăn ở, sinh hoạt cho học sinh; triển khai phải khách quan, minh bạch, đặt lợi ích học sinh lên trên hết; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Trong quá trình đầu tư, hạng mục nào còn thiếu, cần bổ sung phải kịp thời báo cáo, đề xuất.

Bộ trưởng cùng đoàn công tác thăm hỏi các em học sinh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Các em học sinh người dân tộc đang học tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng tặng bình gốm làm quà lưu niệm cho nhà trường. Ảnh: Lê Anh Dũng

Các em học sinh cùng lãnh đạo nhà trường nhận quà của Bộ trưởng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thầy cô giáo và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trực tiếp đi kiểm tra điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh; khảo sát và lắng nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng. Bộ trưởng đã giao lưu, trò chuyện với các em học sinh đang theo học tại trường, trao tặng nhà trường chiếc tivi phục vụ học tập và sinh hoạt chung của học sinh.