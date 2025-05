Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng chủ trì phiên họp có các Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số đại học, tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Tham dự phiên họp tại điểm cầu 63 địa phương có lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phiên họp tập trung đánh giá tình hình triển khai trong những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ KH&CN công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, cùng 3 quyết định thành lập 3 tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Các tổ công tác này gồm: Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06, do Bộ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng; Tổ Công tác về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Tổ trưởng; Tổ Công tác cải cách hành chính, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu; đây là một văn kiện có ý nghĩa chiến lược, quan trọng.

Chính phủ, Thủ tướng đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình hành động Nghị quyết 57 tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/1/2025 và Nghị quyết số 71/NQ-CP sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ. Đây là chương trình hành động khá toàn diện, bao trùm được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng, với các giải pháp mang tính khả thi, nhằm cụ thể hóa các định hướng, chủ trương lớn của Đảng. Đồng thời, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06; kiện toàn Ban Chỉ đạo (bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo) và thành lập 3 tổ công tác.

Cũng trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả, thiết thực công tác chuyển đổi số quốc gia và cải cách hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đã được triển khai trên hầu hết các lĩnh vực. Đồng thời, tổ chức triển khai quyết liệt Đề án 06 từ Trung ương đến cơ sở, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Nhìn chung, việc triển khai là tích cực, nhưng để hoàn thành các mục tiêu của chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06, phía trước còn rất nhiều việc phải làm; nhiều nhiệm vụ đề ra nhưng còn chậm tiến độ.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, phân tích nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, đặc biệt là bố trí nguồn lực, huy động hợp tác công tư, nhất là sự tham gia của doanh nghiệp, người dân... Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, hiện chúng ta đang quyết liệt triển khai "bộ tứ chiến lược" theo các nghị quyết của Bộ Chính trị: Phát triển đột phá KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (Nghị quyết 57); Hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết 59); Đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật (Nghị quyết 66); Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia (Nghị quyết 68). Đồng thời, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần ai làm tốt nhất thì giao việc.

Thủ tướng nêu rõ: Chúng ta xác định KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng để phát triển bền vững; phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên năm 2025 và 2 con số những năm tới với sự đóng góp quan trọng của những động lực tăng trưởng mới.

Chúng ta đã đi qua hơn 1/3 chặng đường của năm 2025, thời gian tới của năm 2025 là giai đoạn có ý nghĩa then chốt, đòi hỏi sự tập trung cao độ, quyết tâm lớn và hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2025.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá thẳng thắn, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể việc triển khai các hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 thời gian qua, tiến độ thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng tại Phiên họp lần thứ nhất; nhận diện những tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực; chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra các bài học kinh nghiệm; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, đặc biệt là bố trí nguồn lực, huy động hợp tác công tư, nhất là sự tham gia của doanh nghiệp, người dân.

Trong quá trình này, Thủ tướng nhấn mạnh cần sự vào cuộc, quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, trưởng ngành, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND các cấp, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu, có cơ sở dữ liệu Việt Nam thì mới có trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

