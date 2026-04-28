Chiều 28/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TP Hải Phòng và tượng đài lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Phía lãnh đạo TP Hải Phòng có các ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy, Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đội nghi lễ dâng vòng hoa của Thủ tướng và của đoàn đại biểu Quốc hội, Đảng ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hải Phòng đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ; dâng hương, vòng hoa, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức xây dựng đất nước, TP Hải Phòng ngày càng vững mạnh, văn minh, giàu đẹp.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tại tượng đài lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh trong khuôn viên Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp.

Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh là người sáng lập tổ chức Công hội đỏ (tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay) và là Bí thư Thành ủy đầu tiên của TP Hải Phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu bày tỏ quyết tâm phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất xây dựng đất nước, TP Hải Phòng trở thành hình mẫu của thành phố công nghiệp, thông minh, thịnh vượng.