Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao.
Theo Vietnam+
Chiều nay, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.
Sáng nay, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 15 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.