Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thăm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

