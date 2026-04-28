Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Ngày 28/4, đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan của Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Quân khu 5, Binh chủng Thông tin liên lạc và đại diện tỉnh Khánh Hòa.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã tặng 300 suất quà đến người có công, gia đình chính sách và công nhân lao động.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho người dân. Ảnh: X.N

Đoàn công tác đã đến thăm các gia đình chính sách, gồm: thương binh Nguyễn Thành Phong (phường Bắc Nha Trang), mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đức (phường Bắc Nha Trang) và mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy (phường Nha Trang).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và gửi lời tri ân sâu sắc đến những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: X.N

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Trần Hòa Nam đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong quý I, GRDP của tỉnh tăng 8,37%, du lịch phục hồi mạnh với mức tăng 30,9%, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 15.300 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo với hàng trăm tỷ đồng và hàng nghìn phần quà.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và công tác chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời ghi nhận địa phương đã huy động mọi nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội. Ông khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, coi đây là trách nhiệm chính trị và tình cảm thiêng liêng. Trong mỗi bước phát triển, Đảng và Nhà nước đều có chính sách nâng cao đời sống cho gia đình chính sách và người có công.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm hỏi, tặng quà thương binh Nguyễn Thành Phong ở phường Bắc Nha Trang. Ảnh: X.N

Đại tướng mong tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chăm lo chính sách cho gia đình cách mạng và người có công, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các đơn vị Quân đội cần đồng hành với nhân dân, hướng dẫn họ phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, góp phần làm quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động khó khăn tại tỉnh Gia Lai.