Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào cộng sản thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người bạn lớn của nhân dân Nga - Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow là một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Được khánh thành vào ngày 18/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài tọa lạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh, quận Akademichesky, thủ đô Moscow.

Tượng chính được đúc bằng đồng và đá, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mỉm cười hiền hậu trong một vòng tròn lớn tượng trưng cho mặt trời tỏa sáng. Dưới chân tượng là hình ảnh một chàng trai Việt Nam trong tư thế chuẩn bị bật dậy, phía sau là hai cây tre và hoa quả nhiệt đới, biểu trưng cho sức mạnh và sự kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Trên chân đế của tượng đài có khắc dòng chữ bằng tiếng Nga: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, Tượng đài Hồ Chí Minh tại Moscow không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là nơi gặp gỡ, tưởng niệm của cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đặc biệt trong các dịp lễ kỷ niệm quan trọng. Đây cũng là điểm đến thu hút du khách quốc tế, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow (Nga). Ảnh: Nhật Bắc

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh.

Nằm tại Vườn Alexander, bên bức tường phía tây của Điện Kremlin, Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh là một trong những công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của nước Nga, tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945).

Đài tưởng niệm được khánh thành vào ngày 8/5/1967.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh. Ảnh: Nhật Bắc

Đài tưởng niệm gồm một khối đá porphyry đỏ sẫm, trang trí bằng cành nguyệt quế và mũ sắt đặt trên lá cờ bằng đồng. Phía trước là ngôi sao năm cánh bằng đá labradorite, từ trung tâm phát ra Ngọn lửa Vĩnh cửu được thắp từ ngọn lửa tại Quảng trường Mars ở Leningrad tượng trưng cho ký ức bất diệt về những người đã ngã xuống. Dưới ngọn lửa là dòng chữ bằng đồng: Tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử.

Bên trái đài tưởng niệm là bức tường đá granite khắc dòng chữ: "1941 - Dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc - 1945". Bên phải là các khối đá porphyry đỏ chứa đất từ các thành phố anh hùng, xa hơn là bia tưởng niệm các "Thành phố Vinh quang Quân sự", được khánh thành vào tháng 5/2010.

Từ năm 1997, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, nghi thức đổi gác của Trung đoàn Kremlin được tổ chức hằng giờ tại đây và trở thành biểu tượng trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tưởng niệm.