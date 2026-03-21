Chuyến thăm là dịp để hai bên tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền bỉ vượt thời gian, hợp tác chân thành, tin cậy giữa hai nước, đồng thời với tầm nhìn cho giai đoạn tới, tăng cường và củng cố quan hệ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, hướng tới nâng tầm toàn diện hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Nga, thăm các cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục, rà soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực truyền thống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thăm Việt Nam hồi tháng 1/2025. Ảnh: Phạm Hải

Hai bên cũng sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực Nga có thế mạnh và kinh nghiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga, thăm hỏi, động viên bà con trong bối cảnh có nhiều khó khăn hiện nay. Thủ tướng sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chuyển tải thông tin, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ và bảo vệ quyền cũng như lợi ích chính đáng của bà con, phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc.

Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Việt Nam có nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao

Những năm qua, quan hệ Việt Nam và Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc. Hai nước duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Các cơ chế hợp tác tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Các lĩnh vực hợp tác truyền thống như quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo ngày càng được tăng cường, giao lưu nhân dân không ngừng được thắt chặt. Bên cạnh đó, hai bên cũng từng bước mở rộng hợp tác lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vượt trội...

Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2025 tại Quảng trường Đỏ, Nga. Ảnh: Minh Nhật

Về giáo dục - đào tạo, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, nền tảng hợp tác từ nhiều năm qua, nhiều thế hệ người Việt Nam được đào tạo tại Nga trở thành nguồn nhân lực quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trước đây. Trong kỷ nguyên phát triển mới, khi Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục - đào tạo, đặc biệt là trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh như công nghệ số, công nghệ lượng tử, y sinh, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm...

Về hợp tác nhân văn, để giá trị Nga mãi gần gũi với người Việt và gìn giữ hình ảnh một Việt Nam năng động, tự cường trong lòng nhân dân Nga, hai bên cần chú trọng các hoạt động giao lưu thế hệ trẻ, tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu nghệ thuật, thể thao, các ngày văn hóa tại mỗi nước, ở các địa phương.

Năm 2025, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta đã có lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Đỏ. Năm 2026, Năm chéo về khoa học và giáo dục giữa Việt Nam và Nga cũng có hàng trăm hoạt động, sự kiện khác nhau được tổ chức ở cả hai nước.

Hợp tác du lịch ghi nhận những bước phục hồi mạnh mẽ. Đây là lĩnh vực cũng cần được mở rộng với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga với khoảng 80.000 người, đã và đang là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước. Đại đa số bà con làm việc chăm chỉ, yêu quê hương Việt Nam và gắn bó với quê hương thứ hai là Liên bang Nga, tích cực đóng góp cho cả Việt Nam và Nga. Nhiều người trở thành các doanh nhân thành đạt, trí thức có chuyên môn cao.