Ngày 12/5, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Thủ tướng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 tháng đầu năm 2025 và nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời định hướng trọng tâm phát triển thời gian tới.

Theo đó, Thái Bình có nhiều lợi thế để bứt phá như nằm ở vị trí chiến lược kết nối tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, có hơn 50km đường bờ biển, quỹ đất công nghiệp dồi dào, được Chính phủ phê duyệt thành lập Khu kinh tế Thái Bình rộng hơn 30.000ha…

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, làm ngay tuyến đường 10 làn từ TP Hưng Yên tới TP Thái Bình. Ảnh: VGP

Kinh tế tỉnh duy trì tăng trưởng, thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực. Các dự án hạ tầng giao thông chiến lược như cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình đoạn qua Thái Bình, Nam Định, và tuyến đường ven biển được khởi công.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng cơ bản đồng tình với các báo cáo, nhưng cho rằng Thái Bình chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế cạnh tranh. Quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng chưa cao. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh đánh giá đầy đủ lợi thế để đưa ra giải pháp đột phá, đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2025 và bứt phá trong 5 năm tới.

Thủ tướng yêu cầu, Thái Bình chủ động, quyết liệt triển khai tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Thái Bình chưa phát huy hết tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh việc Thái Bình sáp nhập với Hưng Yên sẽ tạo không gian, động lực phát triển mới, Thủ tướng yêu cầu sớm ổn định hoạt động các cơ quan, lưu ý bảo đảm thực hiện thông suốt, hiệu quả dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Tập trung kết nối nền kinh tế Thái Bình với vùng Đồng bằng sông Hồng, với miền Trung; qua Hải Phòng – Quảng Ninh kết nối với Trung Quốc, kết nối khu vực, kết nối quốc tế.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thái Bình nghiên cứu, xây dựng kế hoạch lấn biển để phát triển khu kinh tế, phát triển công nghiệp, bến cảng, hạ tầng; dành phần đất phía trong để phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Bình chủ động, quyết liệt triển khai các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Nghiên cứu, khai thác hiệu quả đất đai; phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó tuyến đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đoạn qua Nam Định, Thái Bình phải xong trong năm 2026.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tỉnh cần chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, trong đó có nội dung liên quan phát triển khu kinh tế Thái Bình, yêu cầu xây dựng đề án, dự án cụ thể để triển khai.

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, làm ngay tuyến đường thẳng nhất với quy mô 10 làn từ khu vực TP Hưng Yên tới khu vực TP Thái Bình, từ đó kết nối với tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng.

Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương và đề nghị triển khai nhanh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 1.500 giường và đề án phát triển Đại học Y Dược Thái Bình thành trường Đại học Y Dược hàng đầu của Việt Nam và tiến tới trình độ tiên tiến khu vực, đạt chuẩn quốc tế.