Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai nước đã thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện, ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) đầu tiên và hiện là duy nhất của Việt Nam tại Trung Đông.

UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông, nhà đầu tư tiềm năng của Việt Nam. Với Việt Nam, UAE không chỉ là đối tác kinh tế quan trọng mà hơn hết còn là người bạn chân thành, tin cậy, cùng chia sẻ các giá trị chung về hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Thủ tướng bày tỏ đặc biệt quan ngại trước diễn biến tại khu vực Trung Đông. Lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với UAE và làm hết sức mình để tìm kiếm giải pháp, đóng góp vào các nỗ lực chung mang lại hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ UAE tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi. Ảnh: Nhật Bắc

Nêu lại kết quả cuộc điện đàm rất thẳng thắn, chân tình và thành công với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các nội dung quan trọng mà Tổng thống UAE đã thống nhất.

Trong đó, Thủ tướng đề nghị triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn"; triển khai các nội dung, sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và doanh nghiệp hai nước, phục vụ mục tiêu phát triển chiến lược của hai nền kinh tế.

Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư; mong muốn có thêm các doanh nghiệp lớn của UAE đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao, hạ tầng và logistics, với các dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ hai nước tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, những nội dung thống nhất giữa Thủ tướng và Tổng thống UAE tại cuộc điện đàm rất quan trọng. Ông cho rằng đây là những thỏa thuận ứng phó ngay lập tức trước các tác động tiêu cực của tình hình xung đột hiện nay, thể hiện sự hợp tác tin cậy, có trách nhiệm giữa hai nước.

Thủ tướng tin tưởng hòa bình và ổn định sẽ sớm được khôi phục tại khu vực Trung Đông.

Đại sứ Bader Abdullah Almatrooshi bày tỏ sự vui mừng trước kết quả rất tốt đẹp của cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE vừa qua, thể hiện quan hệ tin cậy giữa hai nước.

Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc xây dựng và vun đắp quan hệ Việt Nam - UAE ngày càng phát triển, nhất là thời gian gần đây.

Trong đó, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 6,546 tỷ USD. Dòng vốn và hợp tác doanh nghiệp từ UAE vào Việt Nam có diễn biến tích cực. Gần nhất, tháng 2 vừa qua, các tập đoàn G42 và ADQ của UAE đã công bố dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu tại TPHCM, hợp tác với tập đoàn FPT, VinaCapital, Việt Thái với mức đầu tư ban đầu 1 tỷ USD. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã có văn phòng tại UAE là Vinfast, FPT và Viettel.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về tình hình khu vực Trung Đông, Đại sứ UAE cho biết trên nền tảng vững chắc, cùng với thực hiện việc cung cấp dầu mỏ cho Việt Nam, UAE cam kết thúc đẩy quan hệ hai nước.

UAE sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư tài chính vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm trong công nghệ cao, hạ tầng, logistics; đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán FTA Việt Nam - GCC, sớm hiện thực hóa mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD.