Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.

Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng 6/4, dự kiến bế mạc ngày 25/4 và chia thành 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, trong đó Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề tổng thể về tổ chức bộ máy và kế hoạch phát triển 5 năm của nhiệm kỳ.

Khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp này Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật và nghị quyết quan trọng, thay vì chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự như trước đây.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục nỗ lực cao, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp, tạo khí thế và quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương.

Từ đó, Quốc hội cùng Chính phủ tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn và bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Từ nay đến ngày khai mạc kỳ họp không còn nhiều thời gian, trong khi khối lượng công việc rất lớn, vì vậy Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo kế hoạch, ngày 23/3 sẽ công bố kết quả bầu cử. Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ họp để xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Vì vậy, ngay khi có kết luận của cấp có thẩm quyền về nhân sự, các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình Quốc hội.

Với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật mà Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất nhưng đến nay chưa có hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội, chậm nhất là ngày 12/3.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, chỉ những nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng mới đưa vào chương trình kỳ họp thứ nhất. Trường hợp chưa bảo đảm thời hạn hoặc nội dung chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10 tới.

Ảnh: Quốc hội

Riêng với những nội dung thật sự cấp bách, cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan cần khẩn trương triển khai để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chia sẻ với Chính phủ trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng, nhất là giá xăng dầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết Thủ tướng khẩn trương làm việc với lãnh đạo một số quốc gia để trao đổi, tìm giải pháp chia sẻ nguồn cung năng lượng, bảo đảm ổn định cho đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, qua thông tin báo chí những ngày gần đây, một số người dân lo ngại nên đã mua xăng dầu để dự trữ. Việc tích trữ xăng dầu nếu không được quản lý tốt có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến cháy nổ tại hộ gia đình hoặc khu dân cư.

Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an cần tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đảng lãnh đạo, Chính phủ quản lý điều hành, Quốc hội đồng hành, nhân dân ủng hộ

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, đặc biệt trong công tác chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Quốc hội

Trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội và Chính phủ cũng luôn hỗ trợ, góp ý cho nhau; Chính phủ tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, xác đáng. Thường trực Chính phủ đã dành thời gian liên tục họp giải quyết các vấn đề vướng mắc. Tại kỳ họp thứ nhất, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 32 hồ sơ dự án luật và nghị quyết.

Trao đổi về một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng cũng đề nghị cập nhật thêm tình hình mới vào báo cáo kinh tế - xã hội năm 2026, do bối cảnh thế giới đang diễn biến nhanh, đặc biệt sau những căng thẳng tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và việc điều hành kinh tế vĩ mô. Chính phủ họp và chỉ đạo liên tục để ứng phó với tình hình này.

Thủ tướng thông tin thêm, Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức chung, Thủ tướng cho rằng, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội càng phải chặt chẽ hơn, trên tinh thần “Đảng lãnh đạo, Chính phủ quản lý điều hành, Quốc hội đồng hành, nhân dân ủng hộ và bạn bè quốc tế hỗ trợ”.